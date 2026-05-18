Shkolla e mesme e Nju Jorkut ka 21 nxënës të shkëlqyer
Një klasë diplomimi në një shkollë të mesme në Nju Jork krenohet me një rekord prej 21 nxënësish të shkëlqyer midis afërsisht 300 nxënësve të saj.
Shkolla e mesme Jericho në Nassau County, Long Island, e bazon statusin e diplomimit në notat e papeshuara me shkronja, në vend të përqindjeve, që do të thotë se çdo nxënës i shkëlqyer ka marrë menjëherë nota A+ gjatë karrierës së tij akademike, por mund të mos ketë arritur 100% në çdo kurs, transmeton Telegrafi.
"Kjo u jep të gjithë nxënësve njëfarë barazie dhe mundësie", tha për WPIX-TV mbikëqyrësi i distriktit Robert Kravitz për sistemin.
"Pra, nëse keni atë student që nuk po ndjek kurse të avancuara, ai gjithashtu mund të bëhet studiues", shtoi ai.
Bashkëdrejtori Brian Cummings tha se çdo A+ përfaqëson një rezultat prej të paktën 97%.
"Kjo tregon shumë sukses. Historikisht, kjo është mënyra se si e kemi bërë me notat me shkronja. Diferenca midis një 99.8 dhe një 99.83 është e parëndësishme, kështu që notat me shkronja kapin vërtet atë që përfaqësojmë ", tha Cummings për NBC New York.
Zyrtarët thanë se 21 nxënësit e shkëlqyer përfaqësojnë një rekord të ri për shkollën, ku i dyti më i madhi është një klasë e mëparshme me 15 nxënës të shkëlqyer.
Cummings tha se arritjet akademike çuan në një problem - jo të gjithë 21 nxënësit e shkëlqyer do të jenë në gjendje të mbajnë fjalime në diplomim.
"Do t'i vendosim ata në krye të procesionit. Po krijojmë gjithashtu një video që do ta ndajmë me komunitetin në lidhje me arritjet e tyre", tha Cummings. /Telegrafi/
