Një burrë nga Idaho thyen rekordin botëror duke thyer rrëmojëse dhëmbësh në anijen Disney
Rekordthyesi serik David Rush e kaloi kohën gjatë një lundrimi në Disney duke thyer një rekord botëror Guinness, për thyerjen e rrëmojëseve të dhëmbëve.
Rush, i cili mban më shumë se 300 tituj të rekordeve botërore Guinness, tha se ai dhe familja e tij udhëtuan me anijen Disney si një mjet për të vizituar parkun kombëtar të Samoas Amerikane, parkun kombëtar më të largët të SHBA-së.
"Me 11 ditë në det në Paqësorin Jugor dhe Verior, vendosa se duhej të thyeja një rekord botëror," shkroi Rush në internet.
Ai vendosi të thyente rekordin për numrin më të madh të shkopinjve të koktejeve të thyer në një minutë.
Rush, i cili mban gjithashtu rekordin botëror për numrin më të madh të rrëmojëseve të thyer në një minutë, rreshtoi 100 rrëmojëse dhëmbësh të prera me diamant në një tavolinë të gjatë në bordin e anijes turistike dhe filloi të thyente.
Ai arriti të thyente 84 sosh në një minutë, duke thyer me lehtësi rekordin aktual prej 58, i cili u vendos nga burri i Indianës, Harrison Niswander në vitin 2020.
Rush tha se ende pret konfirmimin nga rekordet botërore Guinness se ai e ka fituar zyrtarisht titullin. /Telegrafi/
