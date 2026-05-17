Apartamenti më i vogël në Paris bëhet viral - kushton 600 euro në muaj
Një video që tregon një apartament shumë të vogël në Paris është bërë virale në rrjete sociale, duke u dhënë shikuesve një pamje brenda një hapësire të vogël jetese.
Klipi u nda në Instagram nga Sebastian Hedberg, ku ai shihet duke folur me një qiramarrës i cili thotë se jeton në atë që ai e quan "apartamenti më i vogël në Paris" dhe paguan 600 euro qira.
Ndërsa mbërrijnë në ndërtesë, Sebastiani thotë se ajo duket shumë pariziene.
Qiramarrësi përgjigjet se duhet të presin për të parë pamjen dhe shton se jeton në katin e shtatë.
Kur e pyetën nëse ka ashensor, ai tha se ka 134 shkallë.
Duke reaguar ndaj kësaj, Sebastiani deklaroi se kjo duket të jetë sporti i ditës për të.
Pavarësisht sipërfaqes së kufizuar të brendshme, ballkoni bie në sy si karakteristika kryesore e apartamentit. /Telegrafi/