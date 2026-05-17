NATO nis stërvitjen më të madhe të forcave speciale në Evropë
Rreth 3,000 trupa elitare nga SHBA-ja, Mbretëria e Bashkuar dhe 22 vende të tjera po marrin pjesë në stërvitjen më të madhe të forcave speciale të NATO-s në Evropë.
Ngjarja 10-ditore, që përfshin 10 vende, është hartuar për të testuar përgjigjet ndaj përpjekjeve të një armiku të paidentifikuar - me shumë mundësi Rusisë - për të infiltruar territorin e NATO-s dhe për të nisur sabotim, sulme kibernetike dhe sulme të tjera nën pragun e një lufte të përgjithshme.
Kontributi i rëndësishëm i SHBA-së në stërvitje nënvizon rolin e rëndësishëm të luajtur nga Uashingtoni në mbrojtjen e territorit evropian.
Jo të gjitha vendet pjesëmarrëse janë anëtare të NATO-s.
Janë të përfshira edhe trupa nga vendet partnere, përfshirë Zvicrën dhe Gjeorgjinë.
Ndryshe, Pentagoni ka anuluar një plan për të dërguar 4,000 ushtarë në Poloni në një rotacion të përkohshëm që do të përfshinte edhe vende të tjera si shtetet baltike dhe Rumania.
Një vendosje më e vogël në Gjermani është anuluar gjithashtu. Lëvizjet vijnë pasi administrata Trump tha se do të tërheqë 5,000 forca amerikane nga Gjermania gjatë 12 muajve të ardhshëm. /Telegrafi/