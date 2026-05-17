Zelensky: Rezultatet në front tregojnë epërsi të forcave ukrainase
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, ka njoftuar një ndryshim në balancën e aktivitetit në vijën e frontit, duke vënë në dukje se operacionet aktive luftarake të Ukrainës i tejkaluan ato të Rusisë në numër.
“Dua të falënderoj luftëtarët tanë sot - ata që janë aktualisht në vijën e parë, çdo brigadë luftarake. Është bërë shumë këtë vit dhe ndryshimi në balancën e veprimeve në fushën e betejës është i dukshëm”, deklaroi Zelensky.
Our long-range capabilities are significantly changing the situation – and, more broadly, the world’s perception of Russia’s war. Many partners are now signaling that they see what is happening and how everything has changed – both in attitudes toward this war and in the… pic.twitter.com/z3t7JKigHD
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 17, 2026
“Në veçanti, treguesit e aktivitetit të sotëm tregojnë se ka pasur më shumë operacione aktive ukrainase gjatë 24 orëve të fundit sesa operacione ruse. Dhe ky është një rezultat i rëndësishëm", shtoi ai.
“Ne do të rrisim të gjitha format e furnizimeve për ushtrinë tonë - dronë, predha dhe të gjitha burimet e nevojshme për të ruajtur mbrojtjen e duhur dhe operacionet tona aktive në vijën e frontit”, vazhdoi lideri ukrainas.
Zelensky falënderoi Shërbimin e Sigurisë së Ukrainës (SSU) dhe forcat mbrojtëse për sulmet e tyre precize. /Telegrafi/