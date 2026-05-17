Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, ka njoftuar një ndryshim në balancën e aktivitetit në vijën e frontit, duke vënë në dukje se operacionet aktive luftarake të Ukrainës i tejkaluan ato të Rusisë në numër.

“Dua të falënderoj luftëtarët tanë sot - ata që janë aktualisht në vijën e parë, çdo brigadë luftarake. Është bërë shumë këtë vit dhe ndryshimi në balancën e veprimeve në fushën e betejës është i dukshëm”, deklaroi Zelensky.



“Në veçanti, treguesit e aktivitetit të sotëm tregojnë se ka pasur më shumë operacione aktive ukrainase gjatë 24 orëve të fundit sesa operacione ruse. Dhe ky është një rezultat i rëndësishëm", shtoi ai.

“Ne do të rrisim të gjitha format e furnizimeve për ushtrinë tonë - dronë, predha dhe të gjitha burimet e nevojshme për të ruajtur mbrojtjen e duhur dhe operacionet tona aktive në vijën e frontit”, vazhdoi lideri ukrainas.

Zelensky falënderoi Shërbimin e Sigurisë së Ukrainës (SSU) dhe forcat mbrojtëse për sulmet e tyre precize. /Telegrafi/

