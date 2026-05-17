Burri nga Merilend fiton 50,000 dollarë nga një biletë lotarie që e mori falas
Një burrë nga Merilend fitoi një çmim lotarie prej 50,000 dollarësh nga një biletë Bonus Match 5 që e mori falas me një blerje Fast Play.
Burri nga Qarku Calvert u tha zyrtarëve të lotarisë së Merilendit se ai luan shpesh lojëra Fast Play, dhe kjo është ajo që po bënte kur ndaloi së fundmi në dyqanin Fastop në Chesapeake Avenue në North Beach.
"Zgjodha lojën Lightning Cash Fast Play dhe u habita kur doli një biletë e dytë", tha lojtari, transmeton Telegrafi.
Burri përfitoi nga një promovim që shpërndante bileta falas Bonus Match 5 për lojtarët që blinin bileta për atë lojë të veçantë Fast Play.
Lojtari kontrolloi biletën e tij mëngjesin tjetër dhe u trondit kur pa se kishte fituar çmimin prej 50,000 dollarësh. /Telegrafi/