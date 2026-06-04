Kjo është anija më e madhe në botë, kushton 16 miliardë dollarë dhe do të “strehojë” 80,000 persona
Anijet binjake turistike të Royal Caribbean International, Star of the Seas dhe Icon of the Seas, ndajnë titullin e anijes më të madhe turistike në botë.
Me pothuajse një të katërtën e një milje në gjatësi dhe me kapacitet për rreth 5,600 pasagjerë secila, këto anije masive janë gjigantë të vërtetë oqeanikë, transmeton Telegrafi.
Por së bashku, anijet kryesore të Royal Caribbean do të ishin vetëm gjysma e gjatësisë së një "qyteti lundrues" të ri që është aktualisht në fazën e planifikimit.
Anija Freedom me vlerë 16 miliardë dollarë do të ketë kapacitet për rreth 80,000 pasagjerë dhe ekuipazh - me një spital dhe shkolla me përmasa të plota, së bashku me të gjitha lehtësitë e zakonshme të anijeve turistike - duke e bërë atë një "qytet lundrues" të vërtetë.
Një njoftim për shtyp nga kompania mëmë Freedom Cruise Line International thotë se Freedom Ship do të jetë anija më e madhe e çdo lloji e ndërtuar ndonjëherë: “Koncepti i Freedom Ship është zhvilluar gjatë viteve të planifikimit dhe në bashkëpunim me ekspertë detarë dhe detarë, si dhe arkitektë të njohur globalisht.
“Me një peshë mbi 2 milionë ton bruto, një milje të gjatë dhe 30 kate të lartë, Freedom Ship do të ishte anija më e madhe e ndërtuar ndonjëherë në histori”.
Anija gjigante, e cila është menduar të mos ketë bazë dhe thjesht të lundrojë pafundësisht nëpër botë e fuqizuar nga reaktori i saj bërthamor në bord, do të ketë një sallë koncertesh, një qendër konventash, një park ujor dhe madje edhe një stadium sportiv me kapacitet 15,000 vendesh.
Koncepti u propozua fillimisht në vitet 1990 nga inxhinieri amerikan Norman Nixon. Por zhvillimi u ndal pas vdekjes së tij në vitin 2012.
Nixon parashikonte një komunitet me prirje libertariane që vepronte kryesisht jashtë juridiksionit të çdo kombi të vetëm. Përshkrimet e tij të hershme theksonin mundësinë për të jetuar, punuar dhe bërë biznes duke mbetur kryesisht në ujërat ndërkombëtare.
Banorët e përhershëm të anijes Freedom do të jetonin në mënyrë efektive në një qytet, peizazhi i të cilit ndryshon vazhdimisht ndërsa ajo lundron ngadalë rreth globit.
U bënë përpjekje për të ringjallur projektin herë pas here pas vdekjes së Nixon, por në mars të këtij viti Freedom Cruise Line bëri një njoftim të madh në lidhje me progresin e projektit, duke emëruar një menaxher projekti, një projektues dhe një arkitekt detar që do të punojnë me kohë të plotë në projektin jashtëzakonisht ambicioz.
Roger Gooch, drejtor ekzekutiv i Freedom Cruise Line International, tha për The Telegraph se tani është vetëm çështje e mbledhjes së buxhetit prej 16 miliardë dollarë: "Ne ndihemi shumë të sigurt se mund ta bëjmë këtë, por kapitalizimi është çelësi", tha ai.
Shumë nga objektet, të tilla si klubi i natës në bord dhe objektet e veçanta të hoteleve, mund të jepen me qira bizneseve të pavarura: "Ne duam që sipërmarrësit të marrin me qira ose të blejnë hapësirë nga ne, ashtu siç do të bënin në një komunitet tokësor", shpjegon Gooch.
Plani për anijen e Lirisë është që ajo të ekzistojë si një qytet lundrues i pavarur, me një komunitet banorësh që vazhdimisht rrethon globin.
Ndërsa mega-anijet e sotme kanë shkaktuar zemërim në komunitetet bregdetare sepse përmbytin qytetet portuale me një numër të madh turistësh ditorë në mënyrë të paqëndrueshme, ideja për anijen e Lirisë është që ajo të jetë një destinacion më vete.
Ndërsa kapaciteti total është vendosur të jetë 80,000 njerëz në bord në çdo kohë, do të ketë vetëm rreth 50,000 banorë të përhershëm, me afërsisht 20,000 anëtarë të ekuipazhit dhe hapësirë për rreth 10,000 vizitorë.
"Ne duam që njerëzit të dalin dhe të shijojnë qytetin lundrues". ndërsa është në zonën e tyre sepse mund të mos kthehet për dy vjet e gjysmë të tjera”, thotë Gooch. /Telegrafi/