Tokio u kërkon burrave të veshin pantallona të shkurtra në punë, por disa gra thonë se është 'ngacmim nga qimet e këmbëve'
Ndërsa temperaturat rriten këtë verë, burrat japonezë po i ekspozojnë këmbët më shumë në punë se kurrë më parë.
Qeveria e Tokios po i nxit punonjësit e kompanisë të heqin dorë nga kostumi dhe kravata e tyre e zakonshme për veshje më të rastësishme, duke përfshirë bluza, atlete dhe pantallona të shkurtra, transmeton Telegrafi.
Guvernatorja e Tokios, Yuriko Koike, prezantoi "Tokyo Cool Biz" në prill, duke shpresuar të zgjerojë iniciativën e saj karakteristike për qetësimin e trupit, e cila tani është bërë një traditë vjetore verore e njohur gjerësisht.
Pothuajse katër muaj më parë, politika e lejuar rishtazi e pantallonave të shkurtra në zyrë po merr kritika të përziera.
Disa komentues i shijojnë rregullat e relaksuara, duke i ndihmuar ato të punojnë më rehat. Të tjerë thonë se politika është e padrejtë për gratë.
Edhe pse nuk është një rregull zyrtar dhe më shumë ka të bëjë me etiketën, gratë shpesh pritet të veshin geta kur veshja e tyre e punës ekspozon këmbët e tyre në një mjedis tradicional zyre japoneze.
Dhe disa gra e përshkruajnë përvojën e "ngacmimit nga qimet e këmbëve" ose një term të shpikur në internet si "sunehara", duke iu referuar shqetësimit të detyrimit për të parë qimet e këmbëve të kolegëve të tyre.
"Ne duam t'u japim njerëzve më shumë mundësi në vapën e madhe, jo t'u themi se çfarë të veshin. Nuk duhet të ketë problem për sa kohë që veshja e punës nuk është ofenduese për askënd", tha për BBC-në zyrtari mjedisor i Qeverisë Metropolitane të Tokios, Noboru Watanabe.
Një anketë e qershorit nga klinika Gorilla zbuloi se 53.5% e të anketuarve kundërshtuan veshjen e pantallonave të shkurtra në punë gjatë verës, ndërsa 46.5% ishin në favor të rekomandimit të ri.
Për ata që ishin kundër pantallonave të shkurtra në zyrë, arsyeja kryesore, për të dyja gjinitë, ishte shqetësimi për formën e trupit dhe qimet e trupit.
Klinika thotë se gratë i tejkalonin ndjeshëm burrat në përgjigjen e tyre, duke treguar se gratë mund të jenë më rezistente ndaj shikimit të këmbëve të zhveshura të një kolegu mashkull.
Në vitet e fundit, më shumë punëtorë japonezë, veçanërisht ata që punojnë në startup-e dhe kompani teknologjike, kanë filluar të veshin rroba të përditshme.
Por këtë vit, rekomandimi i qeverisë së Tokios e ka bërë atë më të pranueshëm shoqërisht. Megjithatë, disa burra janë ndjerë të vetëdijshëm për qimet e këmbëve të tyre.
Akifumi Funatsu, drejtori i Klinikës Gorilla, thotë se ka vënë re më shumë klientë që vijnë në klinikë jo vetëm për arsye kozmetike, por edhe si çështje "etikete shoqërore kur veshin pantallona të shkurtra".
Ai mendon se gratë besojnë se "burrat duhet të kenë më pak qime në këmbë", gjë që i ka shtyrë ato të kërkojnë heqjen e qimeve me lazer në mënyrë që të mos ofendojnë ata përreth tyre.
Koike e prezantoi për herë të parë ndërrimin e veshjeve verore si ministre e mjedisit të Japonisë në vitin 2005. Ajo nisi një fushatë kombëtare për kursimin e energjisë të quajtur "Cool Biz" për të inkurajuar punonjësit e kompanive të zgjedhin bluza me mëngë të shkurtra.
Udhëheqësit e qeverisë morën pjesë në iniciativë, me kryeministrin e atëhershëm Junichiro Koizumi që shihej shpesh në publik pa veshur kravatë ose xhaketë, duke ndihmuar në përhapjen e fjalës.
Disa vite më vonë, pas tërmetit dhe cunamit të Tohoku në mars 2011, qeveria nisi "Super Cool Biz", i cili zgjeroi udhëzimet për të ndihmuar në uljen e përdorimit të energjisë si në punë ashtu edhe në shtëpi.
Ashtu si me pjesët e tjera të botës, Japonia ka përjetuar nxehtësi rekord në muajt e fundit, ndërsa përballet me çmimet në rritje të energjisë të nxitura nga paqëndrueshmëria në Lindjen e Mesme.
Parashikuesit e motit kanë paralajmëruar për nxehtësi ekstreme këtë verë, me Agjencinë Meteorologjike të Japonisë që përpiqet të rrisë ndërgjegjësimin e publikut duke shpallur fjalën "kokusho-bi", që do të thotë "ditë brutalisht e nxehtë" kur zhiva tejkalon 40°C.
Të dhënat e fundit javore tregojnë se shtatë persona vdiqën në Japoni nga goditja nga nxehtësia dhe 4,580 persona u shtruan në spitale në shtatë ditët nga 6 deri në 12 korrik, sipas Agjencisë së Menaxhimit të Zjarrfikësve dhe Fatkeqësive.
Përveç qëndrimit të hidratuar dhe ndezjes së ajrit të kondicionuar, disa nga veprimet më themelore të inkurajuara vazhdimisht nga zyrtarët qeveritarë, banorët janë drejtuar drejt produkteve dhe pajisjeve të reja për të mposhtur nxehtësinë.
Artikuj të tillë si rrobat me ventilatorë të integruar, peshqirët e lagur njëpërdorimësh, çadrat UV dhe bllokuese të nxehtësisë, dhe ventilatorët portativë të dorës kanë qenë të popullarizuar dhe shiten në dyqane në të gjithë vendin.
Ekspertët nga Rrjeti Akademik i Japonisë për Reduktimin e Fatkeqësive po theksojnë nevojën për aklimatizim të nxehtësisë, pasi trupit i duhen disa javë për t'u përshtatur me temperaturat e larta.
Ata thonë se çelësi është të fillohet përgatitja për motin e nxehtë dhe të merren masa për të parandaluar goditjen nga nxehtësia gjatë sezonit të shirave të vendit, përpara se të vijë nxehtësia e plotë e verës.
Japonia përballet gjithashtu me lagështi të lartë, e cila e bën më të vështirë avullimin e djersës, duke zvogëluar aftësinë e trupit për t'u ftohur. /Telegrafi/