As Messi e as Yamal – zbulohet favoriti i ri për Topin e Artë
Kupa e Botës 2026 e ka lënë garën për Topin e Artë pa një favorit të qartë, ndërsa Harry Kane ka kaluar në krye të listës, përpara Lamine Yamal, sipas një analize të publikuar nga Betfair.
Sulmuesi anglez ka një probabilitet prej 19.50 për qind për ta fituar çmimin prestigjioz, pas një sezoni fantastik me Bayern Munichun dhe vendit të tretë të siguruar me Anglinë në Kupën e Botës.
Kane realizoi plot 61 gola në 51 ndeshje gjatë sezonit, shifër që e forcon ndjeshëm kandidaturën e tij, pavarësisht se nuk arriti të luante në finalen e Botërorit.
Në vendin e dytë renditet Lamine Yamal me 15.78 për qind gjasa. Talenti i Barcelonës pati një sezon të jashtëzakonshëm, duke fituar La Ligën, Kupën e Mbretit, Superkupën e Spanjës dhe Kupën e Botës me kombëtaren spanjolle.
Lionel Messi mban vendin e tretë me 13.68 për qind, ndërsa pas tij renditen Kylian Mbappe me 11.40 për qind dhe Rodri me 9.32 për qind.
Më tej në renditje janë Ousmane Dembele dhe Jude Bellingham, të cilët kanë secili nga 3.42 për qind gjasa për ta fituar çmimin.
Modeli i vlerësimit të Betfair merr në konsideratë performancat gjatë gjithë sezonit, trofetë e fituar me klubin dhe kombëtaren, statistikat individuale, ndikimin në ndeshje dhe praninë mediatike të futbollistëve.
Historia ka treguar se triumfi në Kupën e Botës nuk është gjithmonë faktori vendimtar për fitimin e Topit të Artë.
Lionel Messi e fitoi çmimin në vitin 2010 përpara kampionëve të botës Andres Iniesta dhe Xavi, ndërsa Luka Modric u shpall fitues në vitin 2018 pasi e udhëhoqi Kroacinë deri në finalen e Botërorit./Telegrafi/