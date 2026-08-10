Ndryshim plani për Endrick, Mourinho merr vendimin për të ardhmen e brazilianit
Real Madridi ka vendosur të ndalojë përfundimisht largimin e Endrickut në formë huazimi gjatë kësaj vere, pas një vendimi të marrë nga trajneri Jose Mourinho.
Real Madridi ka ndryshuar planet për të ardhmen e Endrickut, duke vendosur që sulmuesi brazilian të qëndrojë në skuadër për sezonin 2026/27.
Sipas raportimeve të Diario AS, klubi madrilen ka frenuar përfundimisht negociatat për huazimin e 20-vjeçarit, pasi Jose Mourinho është bindur nga paraqitjet e tij gjatë fazës përgatitore.
Trajneri portugez i ka kërkuar drejtuesve të klubit të ndalojnë bisedimet e hapura me AS Romën dhe Aston Villën, vendim që është mbështetur edhe nga presidenti Florentino Perez.
Mourinho beson te Endricku
Mourinho e sheh Endrickun si një futbollist të gjithanshëm, i cili mund të aktivizohet si sulmues qendror, por edhe në krahun e djathtë.
Braziliani e ka dëshmuar këtë fleksibilitet gjatë huazimit te Olympique Marseille, ku në 21 paraqitje regjistroi 8 gola dhe 5 asistime.
Forma e tij i mundësoi gjithashtu të ishte pjesë e përfaqësueses së Brazilit në Kupën e Botës.
Në të njëjtën kohë, drejtuesit e Real Madridit e mbështesin qëndrimin e tij në ekip, duke marrë parasysh investimin prej më shumë se 80 milionë eurosh të bërë për të.
Kjo shumë përfshin 35 milionë euro tarifë fikse, deri në 25 milionë euro bonuse, si dhe komisione, paga dhe bonuse të tjera.
Florentino Perez beson se Endricku duhet të ketë mundësinë të fitojë minuta me ekipin e parë gjatë sezonit 2026/27.
Roma dhe Aston Villa mbeten duarbosh
Përpara ndërhyrjes së Mourinhos, Roma dhe Aston Villa kishin avancuar ndjeshëm në negociatat për huazimin e sulmuesit.
Roma konsiderohej opsioni i preferuar për Endrickun, veçanërisht për shkak të pjesëmarrjes në Ligën e Kampionëve dhe garancive për më shumë minuta dhe një rol të rëndësishëm në skuadër.
Megjithatë, Endricku tashmë është i gatshëm të luftojë për një vend në formacionin e Real Madridit dhe të bindë Mourinhon se meriton hapësirë në sulm.
Klubi madrilen pritet ta regjistrojë brazilianin në skuadrën e parë përpara nisjes zyrtare të La Ligës këtë muaj.
Nëse Endricku nuk arrin të marrë minutat e pritshme gjatë pjesës së parë të sezonit, atëherë Real Madridi dhe përfaqësuesit e tij mund ta rishikojnë situatën dhe të shqyrtojnë një huazim në janar të vitit 2027. /Telegrafi/