Pas dështimit me Vinicius Jr, kë mund të transferojë Arsenali?
Arsenali po hyn në fazën e fundit të afatit kalimtar së verës me disa objektiva të qartë, pasi nuk arriti të realizojë transferimin e shumëpërfolur të Vinicius Junior nga Real Madridi.
“Topçinjtë” kishin ndjekur për një kohë të gjatë brazilianin, por në fund nuk arritën ta bindnin Real Madridin për një marrëveshje.
Megjithatë, Arsenali ka bërë tashmë një goditje të rëndësishme, duke transferuar kapitenin e Newcastle United, Bruno Guimaraes, për rreth 75 milionë euro.
Mesfushori brazilian shihet si një tjetër transferim i profilit të lartë, në të njëjtën linjë me Martin Zubimendin dhe Viktor Gyokeresin. Guimaraes pritet të rrisë menjëherë konkurrencën dhe cilësinë në skuadrën e Mikel Artetës.
Trajneri spanjoll nuk e ka përjashtuar mundësinë e afrimeve të tjera para mbylljes së afatit kalimtar.
“Po, kjo është ajo që po përpiqemi të bëjmë. Nëse në treg gjendet lojtari i duhur që mund të na bëjë shumë më të mirë, do të përpiqemi ta afrojmë”, deklaroi Arteta.
Situata bëhet edhe më interesante për shkak të dëmtimeve të Jurrien Timber dhe William Saliba, të cilët pritet të mungojnë në fillim të sezonit. Për këtë arsye, Arsenali mund të ketë një fund vere mjaft të ngarkuar.
Kush mund të jetë alternativa për Vinicius?
Është e vështirë të gjendet një anësor që mund të ofrojë të njëjtin nivel dhe statistika si Vinicius Junior. Megjithatë, drejtori sportiv Andrea Berta ka disa emra në listën e tij.
Arsenali ka pasur interes për anësorin e Paris Saint-Germain, Bradley Barcola. Francezi shihet si një prej opsioneve më interesante, por PSG kërkon mbi 100 milionë euro për kartonin e tij. Për Barcolan interesim ka shfaqur edhe Liverpooli.
Një tjetër emër që ka qenë në radarët e Arsenalit është Morgan Rogers, por klubi londinez nuk ishte i gatshëm të paguante më shumë se 80 milionë euro për të.
Rogers më pas u transferua nga Aston Villa te Chelsea për rreth 117 milionë euro.
Në listën e Arsenalit për repartin ofensiv ndodhet edhe Kenan Yildiz.
Ylli turk zhvilloi një sezon shumë të mirë me Juventusin në edicionin 2025/26, duke shënuar 11 gola dhe dhënë 10 asistime në 47 paraqitje në të gjitha kompeticionet.
Yildiz ka avantazhin se mund të luajë në disa pozicione në repartin ofensiv, ndërsa aftësia e tij për të depërtuar si nga brenda ashtu edhe nga jashtë e bën një profil të përshtatshëm për sistemin e Artetës.
Sipas statistikave të Opta-s, vetëm Bruno Fernandes dhe Romano Schmid krijuan më shumë raste nga aksioni i hapur se Yildiz në pesë ligat kryesore evropiane sezonin e kaluar.
Ndërkohë, vetëm Vinicius krijoi më shumë raste pas një aksioni me topin në këmbë.
Megjithatë, transferimi i Yildiz duket shumë i vështirë. Turku sapo ka nënshkruar kontratë të re katërvjeçare me Juventusin dhe klubi italian nuk dëshiron ta shesë.
Nico Williams, një tjetër alternativë
Një tjetër emër i njohur për Arsenalin është Nico Williams i Athletic Bilbaos.
Anësori spanjoll mund t’i shtojë kreativitet dhe paparashikueshmëri sulmit të Arsenalit, një element që shpesh i është munguar skuadrës në ndeshje të rëndësishme.
Williams ka kontratë me Athletic Bilbaon deri në vitin 2035, por raportohet se në marrëveshjen e tij ekziston një klauzolë lirimi.
Sezonin e kaluar ai realizoi 6 gola dhe 3 asistime, ndërsa përfundoi 43.8 për qind të 153 driblimeve të tentuara.
Sipas Opta-s, Williams realizoi mesatarisht 8.2 driblime për 90 minuta në La Liga, një shifër që e vendosi vetëm pas Lamine Yamal, Kevin dhe Jeremy Doku në pesë ligat kryesore evropiane.
Për momentin, Arteta ka edhe alternativa të tjera për krahun e majtë, me Christos Tzolis, Eberechi Eze dhe Noni Madueke që mund të luajnë në këtë pozicion.
Arsenali kërkon edhe një mbrojtës
Problemet në mbrojtje mund ta shtyjnë Arsenalin të ndërhyjë edhe në këtë repart.
Me Jurrien Timber dhe William Saliba të dëmtuar, “Topçinjtë” mund ta nisin sezonin me gjysmën e mbrojtësve të tyre titullarë jashtë fushave.
Një prej emrave që po monitorohet është Ezri Konsa i Aston Villas. Mbrojtësi anglez mund të luajë si qendërmbrojtës, por edhe në krahun e djathtë, duke i ofruar Artetës fleksibilitet të madh taktik.
Konsa është bërë gjithashtu pjesë e rëndësishme e kombëtares së Anglisë dhe vlera e tij raportohet të jetë rreth 60 milionë euro.
Por ai nuk është i vetmi mbrojtës në listën e Arsenalit.
Klubi londinez ka shfaqur interes edhe për Cristian Romero, kapitenin e Tottenhamit. Një transferim i argjentinasit te rivali i përbetuar do të ishte një lëvizje spektakolare dhe do t’u jepte tifozëve të Arsenalit një tjetër arsye për t’u mburrur ndaj rivalëve.
Megjithatë, Tottenham nuk pritet të jetë i gatshëm ta forcojë një rival direkt, ndërsa Atletico Madridi gjithashtu është i interesuar për Romero. Për këtë arsye, një marrëveshje duket e vështirë.
A do të transferojë Arsenali edhe një sulmues?
Një tjetër mundësi është që Arsenali të rikthehet në treg për një sulmues.
Viktor Gyokeres u transferua sezonin e kaluar me synimin për t’i dhënë Arsenalit më shumë forcë në fazën finale të aksioneve.
Suedezi shënoi 21 gola në të gjitha kompeticionet, por paraqitjet e tij kanë ngritur edhe disa pikëpyetje për përshtatjen e tij teknike me stilin e lojës së skuadrës.
Një prej objektivave afatgjatë të Arsenalit mbetet Julian Alvarez.
Sulmuesi argjentinas dëshiron të largohet nga Atletico Madridi dhe profili i tij është shumë i njohur për Ligën Premier, pasi më parë ka luajtur me Manchester Cityn.
Alvarez do të përfaqësonte një përforcim të madh për repartin ofensiv të Arsenalit dhe potencialisht do ta ngrinte ndjeshëm nivelin e skuadrës.
Megjithatë, gara për të nuk është e lehtë. Barcelona gjithashtu po ndjek situatën e argjentinasit dhe mund të komplikojë planet e Arsenalit. /Telegrafi/