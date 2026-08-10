Maresca me fjalë të mëdha për Anderson: Ai i ka të gjitha
Trajneri i Manchester Cityt, Enzo Maresca, ka lavdëruar karakterin e Elliot Anderson pas transferimit të mesfushorit anglez te “Qytetarët”, pas një sezoni mbresëlënës me Nottingham Forest.
Anderson zhvilloi të gjitha ndeshjet e Ligës Premier sezonin e kaluar me Nottingham Forest dhe ishte futbollisti që përshkoi më shumë kilometra se çdo lojtar tjetër në kampionat.
Ai gjithashtu pati një rol të rëndësishëm me kombëtaren e Anglisë në Kupën e Botës 2026, duke ndihmuar “Tre Luanët” të arrinin deri në gjysmëfinale.
Maresca theksoi se cilësitë e Anderson nuk kufizohen vetëm te paraqitjet në fushë.
Duke folur për City Studios në Seul, trajneri italian e përshkroi 23-vjeçarin si një futbollist “fantastik”, ndërsa vlerësoi veçanërisht modestinë dhe sjelljen e tij.
“Kur marrim një vendim, nuk shohim vetëm se si është një lojtar në fushë. Shikojmë edhe personin, qenien njerëzore, dhe Elliot i ka të gjitha këto cilësi”, deklaroi Maresca.
Trajneri i Manchester Cityt shtoi se do të jetë kënaqësi të punojë me mesfushorin anglez, i cili pritet të jetë një nga përforcimet e rëndësishme të skuadrës për sezonin e ri. /Telegrafi/