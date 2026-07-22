Ferati: Nuk ka marrëveshje LVV-LDK, kemi diskutuar vetëm për parime
Sekretari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Ilir Ferati, ka mohuar se ekziston ndonjë marrëveshje mes LDK-së dhe Lëvizjes Vetëvendosje për bashkëpunim qeverisës.
Duke folur në emisionin “Debat Plus” në TV Dukagjini, Ferati tha se mes dy subjekteve politike ka pasur vetëm diskutime për parime, por jo negociata për ndarjen e posteve apo krijimin e qeverisë.
“Nuk ka marrëveshje LDK-VV. Ka pasur diskutime për parime, të cilat i kemi diskutuar si unë dhe kryetari. Nuk ka fazë të negociimit”, ka deklaruar Ferati.
Sipas tij, nuk ka pasur dakordim as për parimet, ndërsa ka bërë të ditur se pretendimet për një marrëveshje të arritur mes partive nuk janë të sakta.
“Ata kanë mbërritur për qeverinë apo pozicionet e qeverisë, por nuk ka dakordancë për pjesën e parimeve”, ka thënë ai.
Ferati ka bërë të ditur se ka reaguar edhe ndaj titujve mediatikë që kanë lënë të kuptohet se ekziston një marrëveshje mes VV-së dhe LDK-së, duke sqaruar se një gjë e tillë nuk është miratuar as nga kryetari i partisë, Lumir Abdixhiku.