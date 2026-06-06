Pse 1 miliard dollarë në kontrata energjetike në Ballkan po i shkojnë një kompanie të lidhur me familjen Trump?
Një hetim i gazetës britanike “The Guardian” zbulon se një kompani pak e njohur amerikane, e lidhur me figura pranë presidentit amerikan, Donald Trump, është në prag të përfitimit të mbi 1 miliard dollarëve në kontrata për infrastrukturë energjetike në Ballkan.
Bëhet fjalë për kompaninë AAFS Infrastructure and Energy, e cila nuk ka përvojë të mëparshme në projekte të kësaj shkalle, por është e lidhur me liderin amerikan përmes përfaqësuesve të saj në SHBA, përfshirë avokatin Jesse Binnall dhe sipërmarrësin e kujdesit shëndetësor Joe Flynn, të dy aktivë në fushatat pro-Trump dhe në përpjekjet për të kundërshtuar rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2020.
Sipas raportimit, projekti kryesor përfshin ndërtimin e një tubacioni gazi që do të sjellë gaz natyror amerikan në Bosnjë dhe Hercegovinë, duke zëvendësuar varësinë nga gazi rus.
Edhe pse projekti është në linjë me objektivat strategjike të SHBA-së, ai ka ngjallur polemika për shkak të mënyrës jo transparente të dhënies së kontratës, pasi AAFS është përzgjedhur pa tender konkurrues.
Janë ngritur shqetësime për korrupsion të mundshëm, rreziqe gjeopolitike dhe ndikim në sistemin e brishtë të ndarjes së pushtetit në Bosnjë, sidomos për shkak të përfshirjes së Milorad Dodik, një nacionalist serb me bindje pro-ruse.
Ndërkohë, vizita e fundit e Donald Trump Jr. në Bosnjë, ku ai vlerësoi gazin amerikan, shihet si sinjal i rritjes së lidhjeve politike dhe ekonomike në rajon.
Kritikët paralajmërojnë se ndërthurja e interesave private me politikën e jashtme amerikane nën administratën Trump mund të ketë pasoja destabilizuese për Ballkanin dhe për normat ndërkombëtare. /Telegrafi/