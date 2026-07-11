"Çfarëdo që të bëni, mos harroni gjenocidin", mesazhi i Erdoganit në përvjetorin e Srebrenicës
Ministrja e Familjes dhe Shërbimeve Sociale të Turqisë, Mahinur Özdemir Göktaş, mori pjesë në ceremoninë përkujtimore të mbajtur në Potoçari me rastin e 31-vjetorit të Gjenocidit të Srebrenicës.
Göktaş deklaroi se ata ishin atje për t'u siguruar që gjenocidi të mos harrohet dhe për të përcjellë mesazhin e presidentit Recep Tayyip Erdogan.
Göktaş deklaroi se 8,372 muslimanë u masakruan në Srebrenicë 31 vjet më parë, duke shtuar se një gjenocid ndodhi para syve të të gjithë botës.
“Ne ndajmë dhimbjen e nënave dhe i lutemi Zotit për mëshirë për të gjithë vëllezërit dhe motrat tona boshnjake që humbën jetën. Kanë kaluar 31 vjet, por nga çdo këndvështrim, është një tragjedi e madhe në historinë tonë shumë të kohëve të fundit, një gjenocid i madh që ndodhi në zemër të Evropës, para syve të botës. Ne kemi parë atë që thamë 'nuk do të ndodhte kurrë' të ndodhë për fat të keq para syve të botës. Alija Izetbegoviq ka një shprehje të famshme: 'Sido që të jetë, mos e lini kurrë të harrohet gjenocidi. Sepse një gjenocid i harruar përsëritet'. Ne jemi këtu për të siguruar që kjo dhimbje të mos harrohet kurrë dhe për të përcjellë mesazhin e presidentit tonë Recep Tayyip Erdogan”, deklaroi ministrja.
Duke theksuar se vuajtjet vazhdojnë në botë, Göktaş vazhdoi si në vijim: "Fatkeqësisht, ne besojmë se nuk janë nxjerrë mësime të mjaftueshme nga kjo histori e dhimbshme. Pikërisht para syve tanë sot, 72,000 vëllezër dhe motra tanë muslimanë, vëllezër dhe motra tanë nga Gaza, kanë humbur jetën. Gjenocidi atje vazhdon. Prandaj, ajo që thamë 'nuk duhet të ndodhë kurrë' vazhdon të ndodhë para syve tanë, para syve të botës. Si Republikë e Turqisë, ne kurrë nuk do ta lejojmë këtë dhimbje të harrohet. Ne gjithmonë do të vazhdojmë të qëndrojmë pranë të shtypurve për hir të drejtësisë. Ne do të vazhdojmë të përcjellim zërat e tyre jo vetëm në një ditë, por në çdo platformë ku jemi. Në Samitin e NATO-s, çresidenti ynë ishte një nga udhëheqësit që edhe një herë tërhoqi vëmendjen ndaj gjenocidit në Gaza". /Telegrafi/