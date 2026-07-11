ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Komisioni Evropian ka përkujtuar viktimat e gjenocidit në Srebrenicë, duke nderuar kujtimin e më shumë se 8,300 personave të vrarë dhe duke shprehur solidaritet me familjet që ende vuajnë pasojat e kësaj tragjedie.

Në një mesazh të publikuar me rastin e përvjetorit të gjenocidit, Komisioni Evropian thekson se shërimi i plagëve të së kaluarës kërkon guxim, angazhim të sinqertë dhe përkushtim të vazhdueshëm për pajtim.

“Sot ne pauzojmë për të kujtuar më shumë se 8,300 viktimat e gjenocidit në Srebrenicë dhe familjet që ende pikëllohen”, nis mesazhi.

“Shërimi i plagëve të së kaluarës kërkon guxim, angazhim të sinqertë dhe angazhim të mirëfilltë për pajtim”, vazhdon ai.

“Popullit të Bosnjës dhe Hercegovinës: ne qëndrojmë në anën tuaj”, përfundon Komisioni.

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