Zjarrfikësit shpëtuan 25 milionë bletë në një kamion të prishur
Zjarrfikësit në Utah erdhën në shpëtimin e rreth 25 milionë bletëve në një kamion të prishur mes nxehtësisë së lartë.
Autoriteti i Unifikuar i Zjarrfikësve tha se ekipet nga Millcreek u thirrën në veprim kur kamioni u prish në Parleys Canyon, transmeton Telegrafi.
"Ndërsa mekanikët punonin në kamion, zjarrfikësit përdorën me kujdes një tub për të spërkatur rimorkion dhe për t'i mbajtur bletët të freskëta, të qeta dhe të sigurta në vapë", tha Autoriteti i Unifikuar i Zjarrfikësve në mediat sociale.
Postimi tha se nxehtësia intensive i vuri bletët "në rrezik vdekjeje nëse kamioni qëndronte i parkuar në diell për shumë kohë, pasi nuk do të kishte një fllad të freskët nga kamioni që lëvizte përgjatë autostradës."
Kamioni mbante 480 koshere që secila përmbante 40,000-60,000 bletë mjalti.
"Jemi të lumtur të raportojmë se asnjë zjarrfikës nuk u pickua gjatë operacionit," shkruan zyrtarët. /Telegrafi/