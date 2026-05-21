Mjeku i cili jetoi deri në 103 vjeç ndau 3 rregulla të thjeshta për një jetë të gjatë
Një neurolog, i njohur dikur nga Libri i Rekordeve Guinness si mjeku më i vjetër praktikues në botë, ndau tre parime të thjeshta që ai besonte se e ndihmonin të jetonte një jetë të gjatë, kuptimplote dhe mendërisht aktive.
Para vdekjes së tij më 22 dhjetor 2025, në moshën 103 vjeç, ai reflektoi mbi këto zakone.
Doktori tha se njerëzit shpesh e pyesnin se si ia dilte të mbetej aktiv, i zgjuar dhe i përmbushur deri në pleqëri.
Ndërsa ai pranoi se gjenetika dhe fati luajnë një rol të rëndësishëm në jetëgjatësi, ai besonte se zakonet dhe mentaliteti i përditshëm gjithashtu ndikojnë në plakjen e njerëzve fizikisht dhe mendërisht.
Me kalimin e viteve, ai e ngushtoi filozofinë e tij në tre rregulla praktike.
Mbajeni mendjen aktive dhe të angazhuar
Ai besonte se aktiviteti mendor është thelbësor për ruajtjen e qartësisë dhe cilësisë së jetës, duke e krahasuar trurin me një muskul që dobësohet pa përdorim të rregullt. Edhe në moshë të shtyrë, ai vazhdoi ta sfidonte veten intelektualisht. Ai u regjistrua në shkollën e drejtësisë në moshën 60 vjeç dhe kaloi provimin e jurisprudencës në Ohio në moshën 67 vjeç.
Sipas tij, të qëndrosh i angazhuar mendërisht nuk do të thotë domosdoshmërisht të ndjekësh një karrierë. Leximi, vullnetarizmi, mësimi i aftësive të reja, të luash një instrument ose të ndjekësh hobi që nxisin kuriozitetin dhe të menduarit, të gjitha mund të ndihmojnë në mbajtjen e mendjes së mprehtë.
Mos mbani mëri
Neurologu theksoi gjithashtu rëndësinë e mirëqenies emocionale. Ai tha se mbajtja e zemërimit, pakënaqësisë dhe urrejtjes merr një kosto fizike dhe mendore me kalimin e kohës.
"Kur njerëzit më pyesin për jetëgjatësinë time, shumica duan të dinë për një dietë ose ushtrime sekrete. Dieta dhe ushtrimet kanë rëndësi, sigurisht. Por unë gjithashtu mendoj se pikëpamja juaj për jetën ka rëndësi", tha ai.
Ndërsa zhgënjimi, humbja dhe padrejtësia janë pjesë të pashmangshme të jetës, ai besonte se të ndalesh tek hidhërimi dëmton vetëm personin që e mban atë.
Zemërimi kronik, vuri në dukje ai, mund të rrisë stresin, të rrisë presionin e gjakut dhe të ndikojë negativisht në shëndetin e zemrës.
Ai theksoi se të ecësh përpara nuk do të thotë të justifikosh keqbërjet, por më tepër të refuzosh të lejosh negativitetin të dominojë jetën tënde.
Shijoni gjithçka
Parimi i tij i fundit përqendrohej në ekuilibër.
Ai inkurajoi një qasje të ndjeshme ndaj ushqimit, stilit të jetës dhe kënaqësive të përditshme, duke thënë se moderimi e bën kënaqësinë të qëndrueshme në planin afatgjatë.
Ai shpesh fliste për shijimin e ushqimit dhe pijeve të mira, ndërkohë që ruante ekuilibrin përmes perimeve, sallatave dhe rutinës së shëndetshme.
Sipas tij, ekstremet në çdo aspekt të jetës mund të jenë të dëmshme, ndërsa moderimi mbështet mirëqenien afatgjatë. /Telegrafi/