Burri vesh 32 bluza në një minutë, shënon rekord botëror
Burri nga Idaho, i cili mban më shumë tituj të njëkohshëm në Librin e Rekordeve Botërore Guinness, shtoi një tjetër arritje në rekordin e tij duke veshur 32 bluza në një minutë.
David Rush tha se përpjekja ka sfidat e veta unike.
"Çështja është se sa shpejt prishen mekanizmat e kësaj. Pasi të kesh kaluar bluzën e dhjetë, nuk po lufton më vetëm me kohën, sepse po lufton me pëlhurën. Çdo shtresë ngjeshet dhe krahët e tu humbasin gamën e lëvizjes”, tha Rush. /Telegrafi/
