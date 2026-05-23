“Isha i sigurt në vendimin tim atëherë”, Guardiola pranon gabimin më të madh te City
Pep Guardiola ka zbuluar se keqardhja e tij më e madhe gjatë kohës së tij në Manchester City ishte mosdhënia e një shansi për portierin e Anglisë, Joe Hart, për të provuar veten.
Spanjolli, i cili do të marrë përsipër ndeshjen e tij të fundit në krye të Cityt kundër Aston Villa të dielën, e dërgoi Hart në huazim në Torino vetëm disa javë pasi mbërriti në vitin 2016. Më pas ai solli Claudio Bravo dhe më pas Ederson sezonin pasardhës.
Duke folur për Sky Sports, Guardiola pranoi se ky vendim ende e përndjek dhe është penduar tashmë për këtë vendim.
“Duhet ta pranoj, më vjen keq. Kur merr shumë vendime, bën gabime. Por një gjë që më ka shqetësuar për vite me radhë është se nuk i dhashë Joe Hartit mundësinë të ishte me mua dhe të provonte se sa portier i mirë është”, ka thënë fillimisht Guardiola.
“Duhet ta kisha bërë. Me gjithë respektin për Claudion dhe Eden, të cilët erdhën dhe ishin të rëndësishëm, në atë moment mund të kisha thënë: në rregull, Joe, le të përpiqemi së bashku. Nëse nuk funksionon, në rregull, do të ndryshojmë. Por ajo që ndodhi, ndodhi. Jeta është e tillë... Duhet të marr vendime dhe ndonjëherë ato nuk janë të drejta”.
“Ndoshta me kalimin e kohës dhe përvojën mëson... Por që në fillim e pendova. Në atë kohë isha i sigurt në vendimin tim. Gjithmonë jam kokëfortë kur besoj në diçka. Nëse kam dyshime, flas me njerëz, por kur jam 100 për qind i sigurt, them: djema, duhet ta bëjmë kështu. Dhe klubi më mbështeti absolutisht në këtë”.
Guardiola tha se përballimi i emocioneve të njerëzve është një nga pjesët më të vështira të stërvitjes, veçanërisht me lojtarët që nuk janë në ekip, dhe theksoi se ai gjithmonë është përpjekur t'i qaset kësaj "njerëzisht dhe me respekt".
"Nëse kam bërë ndonjë gabim aty, kërkoj ndjesë, por ky nuk ka qenë kurrë qëllimi im, as i klubit", përfundoi trajneri spanjoll.
Ndryshe, Joe Hart është një ish-portier 39-vjeçar i cili doli në pension në vitin 2024 dhe që atëherë ka punuar si analist. Ai luajti për Shrewsbury, Manchester City, Tranmere, Blackpool, Birmingham, Torino, West Ham, Burnley, Tottenham dhe Celtic, i cili ishte klubi i tij i fundit para daljes në pension.
Ai pati periudhën më të mirë të karrierës së tij te City, ku luajti 347 ndeshje. Ai mbërriti nga Shrewsbury në vitin 2006 për 900 mijë euro dhe, pas disa periudhave huazimi, u bë lojtar i ekipit të parë në vitin 2010 dhe një nga lojtarët kryesorë në epokën e pronarëve të Emirates.
Si anëtar i Cityt, ai ishte portieri më i mirë i sezonit tre herë dhe fitoi pesë trofe. Ai pati sukses edhe me Celtic, me të cilin fitoi shtatë trofe skocezë. Ai ka 75 paraqitje me fanellën e ekipit kombëtar anglez. /Telegrafi/