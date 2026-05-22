Arsenali po përgatit një ofertë tronditëse për transferimin e yllit të Man Cityt
Arsenali raportohet se po përgatit një lëvizje surprizë për të nënshkruar me një lojtar të Manchester Cityt këtë verë, mes pasigurisë rreth së ardhmes së Pep Guardiolës.
Është raportuar se Guardiola pritet të largohet nga City në fund të këtij sezoni, pas një dekade në krye, me Enzo Marescan që pritet të emërohet si pasardhësi i tij.
Spanjolli ende nuk e ka konfirmuar zyrtarisht largimin dhe ka deklaruar se do të zhvillojë bisedime me lojtarët, stafin dhe kryetarin Khaldoon Al Mubarak.
Sa i përket skuadrës, City tashmë ka njoftuar largimet e John Stones dhe Bernardo Silvas si lojtarë të lirë muajin e ardhshëm.
Rodri po lidhet me një transferim te Real Madridi nga mediat spanjolle, ndërsa Sam Lee i “The Athletic” tha në podkastin “Let Me Talk” se edhe mesfushori tjetër spanjoll, Nico Gonzalez, mund të largohet nga klubi.
Nico ishte një lojtar kyç për Guardiolën gjatë gjysmës së parë të sezonit, por në muajt e fundit ka pasur më shumë vështirësi për të gjetur minuta.
E njëjta gjë mund të thuhet edhe për Tijjani Reijnders, i cili shënoi dhe asistoi në debutimin e tij në Ligën Premier kundër Wolves në gusht.
Reprezentuesi i Holandës më pas shënoi edhe tre gola të tjerë dhe regjistroi katër asistime deri në fund të vitit 2025, por ka startuar vetëm një herë në Ligën Premier që nga shkurti.
27-vjeçari u transferua në “Etihad” nga Milani verën e kaluar për një shumë të raportuar prej 46.5 milionë eurosh, por mund të jetë tashmë në rrugë për t’u larguar sërish.
Kështu raporton TEAMtalk, që shkruan se Arsenali po e “monitoron” mesfushorin, përpara një oferte surprizë gjatë verës.
Thuhet se City dëshiron të rikuperojë pjesën më të madhe, në mos të gjithë, shumën që pagoi fillimisht për Reijnders, si pjesë e një rindërtimi të mesfushës.
Nga ana tjetër, Arsenali pretendohet se e sheh holandezin si një opsion për të forcuar repartin e mesfushës, sidomos nëse duhet të rotacionojë burimet për shkak të një kalendari të ngarkuar ndeshjesh./Telegrafi/