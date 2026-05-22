“Man United ka vdekur”, James Rodriguez zbulon si Carlo Ancelotti e bindi që t’i bashkohet Bayern Munichut
Mesfushori James Rodriguez ka zbuluar për herë të parë se para kalimit te Bayern Munichu, ishte afër transferimit te Manchester Unitedi.
Rodriguez shkëlqeu për pak vite te Real Madridi, por pastaj e humbi vendin e titullarit kësisoj ndryshoi skuadër, për t’iu bashkuar gjigantit gjerman.
Megjithatë, në një intervistë së fundmi – numri 10 ka shpjeguar si Carlo Ancelotti e bindi ta refuzojë Man Unitedin për Bayernin.
“Askush nuk e di këtë, por pas Real Madridit do të shkoja te Manchester Unitedi”.
“Jorge Mendes më pyeti “A do të luash për Bayernin?”, dhe i thashë “Ku do të luajë? Ribery, Robben... Ai më tha “Carlo ka kërkuar për ty”.
“Carlo më telefonon dhe i them “Po shkoj te Man Unitedi”. Ai më u përgjigj “Të lutem, te Manchesteri? Unitedi është i vdekur. Duhet të vish këtu tek unë”, kujtoi ai.
Rodriguez aktualisht është pa klub ndërsa nuk është ftuar për Kupën e Botës./Telegrafi/