Pse fytyra plaket pas moshës 25-vjeçare? Sqaron doktori Shkëlzen Komoni
Në episodin e 74-të të podcastit “Shëndeti në rend të parë”, e mbështetur nga United Hospital, specialisti i kirurgjisë maksillofaciale, Shkëlzen Komoni, shpjegoi faktorët kryesorë që ndikojnë në humbjen e elasticitetit të lëkurës, shfaqjen e rrudhave dhe rëndësinë e ruajtjes së natyralitetit në kirurgjinë estetike.
Sipas doktor Komonit, pas moshës 25-vjeçare organizmi fillon gradualisht të humbasë disa proteina shumë të rëndësishme për elasticitetin dhe freskinë e lëkurës.
“Mas 25 vjetëve kemi humbje të kolagjenit, por shumë është interesante që askush nuk e përmend elastinën”, tha ai.
Ai shpjegoi se elastina është proteina që i jep lëkurës elasticitetin natyral dhe prodhimi i saj bie ndjeshëm pas kësaj moshe.
“Ajo prodhohet deri në njëzet e pesë vjet. Pastaj prodhohet shumë pak ose nuk prodhohet fare”, deklaroi Komoni.
Specialisti theksoi se mënyra e jetesës ka ndikim të madh në ritmin e plakjes së fytyrës.
“Mënyra e jetesës është ushqim i shëndetshëm, sporti, mospirja e duhanit, alkoolit, pastaj gjumi ka shumë rëndësi”, u shpreh ai.
Sipas tij, gjumi luan rol kyç në rigjenerimin e fytyrës dhe lëkurës.
“Kur jemi në gjumë bëhet regjenerimi më i madh i fytyrës dhe lëkurës së fytyrës”, tha doktori.
Komoni foli për trendet moderne të kirurgjisë estetike dhe rëndësinë e ruajtjes së natyralitetit të fytyrës.
“Mendoj që shumë më me rëndësi është me e ruajt individualitetin dhe natyralitetin e fytyrës”, deklaroi ai.
Sipas tij, ndërhyrjet estetike nuk duhet të krijojnë ndryshime drastike që humbin tiparet personale të individit.
“Suksesi arrihet kur e shohim një person dhe themi: ‘Po duket diçka mirë, por s’po di çka është bo’”, u shpreh doktori.
Komoni kritikoi edhe përdorimin e tepërt të fillerëve, duke thënë se shpesh po krijohen fytyra jo natyrale.
“Fytyra duhet me e ruajt individualitetin. Nuk pajtohem me ekzagjerimin e fillerëve që e deformojnë fytyrën”, tha ai.
