Çfarë sinjalizojnë therjet ose mpirja në shputa dhe pse nuk duhet të injorohen
Ndjesia e shpimit, djegies ose mpirjes në shputa mund të jetë kalimtare, por në disa raste paralajmëron çrregullime nervore, qarkullimi ose sëmundje sistemike si diabeti
Therjet ose ndjesia e "milingonave" në shputa mund të duken si shqetësim i parëndësishëm, por mund të jenë edhe shenjë e hershme paralajmëruese për gjendje serioze shëndetësore. Për ndërhyrje në kohë, është e rëndësishme të kuptohen shkaqet e mundshme të kësaj ndjesie.
Sipas specialistëve për shputën dhe nyjën e këmbës, kjo gjendje nuk duhet të injorohet, sepse mund të lidhet me neuropati, probleme të qarkullimit të gjakut ose sëmundje sistemike, si diabeti. Ajo që fillon si therje e herëpashershme, nëse nuk trajtohet, mund të përparojë deri në dëmtim të përhershëm të nervave.
Çfarë sinjalesh dërgojnë therjet ose mpirja në shputa?
Shkaqet mund të jenë të shumta, nga shtypja e përkohshme e nervave deri te gjendjet kronike neurologjike. Zbulimi i hershëm dhe kujdesi i duhur mund të ndihmojnë në trajtimin e shumë prej këtyre shkaqeve dhe të parandalojnë komplikime si humbja e ndjeshmërisë ose vështirësitë në lëvizje.
Therjet, të njohura edhe si parestezi, ose mpirja në shputa shpesh burojnë nga çrregullime të nervave ose të qarkullimit të gjakut. Simptomat e rastësishme mund të shfaqen pas presionit të përkohshëm mbi nerva, për shembull gjatë qëndrimit ulur këmbëkryq. Megjithatë, nëse përsëriten ose zgjasin, kërkojnë vlerësim mjekësor, transmeton Telegrafi.
Çfarë sinjalizojnë therjet ose mpirja në shputa dhe pse nuk duhet të injorohen
Ndër shkaqet më të shpeshta janë:
Gjendjet që lidhen me nervat
Neuropatia periferike. Dëmtimi i nervave periferikë shpesh lidhet me diabetin, mungesën e vitaminave ose abuzimin me alkoolin. Simptomat përfshijnë therje, djegie ose humbje të ndjeshmërisë. Me kalimin e kohës, neuropatia rrit rrezikun e lëndimeve dhe infeksioneve që mund të kalojnë pa u vërejtur.
Sindroma e tunelit tarsal. Kjo ndodh kur nervi tibial shtypet në zonën e nyjës së këmbës. Shkakton therje, mpirje ose dhimbje therëse përgjatë pjesës së brendshme të nyjës dhe shputës.
Ishiasi. Irritimi i nervit shiatik, i cili shtrihet nga pjesa e poshtme e shpinës deri te shputa, mund të shkaktojë mpirje ose dobësi që përhapet në këmbë. Hernia diskale ose ngushtimi i kanalit kurrizor mund të jenë ndër shkaktarët.
Problemet me qarkullimin e gjakut
Sëmundja e arterieve periferike. Ngushtimi i arterieve ul qarkullimin e gjakut në këmbë dhe shputa, duke shkaktuar mpirje, ftohtësi ose ngërçe gjatë aktivitetit. Kjo gjendje rrit rrezikun e plagëve që shërohen me vështirësi.
Tromboza e venave të thella. Mpiksja e gjakut në këmbë mund të pengojë qarkullimin, duke shkaktuar ënjtje, mpirje ose ndryshim të ngjyrës së lëkurës. Kjo gjendje kërkon ndihmë të menjëhershme mjekësore për të parandaluar embolinë pulmonare.
Mungesa e vitaminave. Mungesa e vitaminës B12, folatit ose vitaminës E mund të dëmtojë funksionin e nervave. Rrezik më të lartë kanë personat me dietë strikte vegjetariane ose ata që vuajnë nga çrregullime të përthithjes, si sëmundja celiake.
Sëmundjet autoimune. Sëmundje si skleroza multiple ose lupusi mund të prekin nervat dhe të shkaktojnë mpirje të herëpashershme ose progresive.
Ekspozimi ndaj toksinave. Metalet e rënda, si plumbi dhe merkuri, ose disa barna të kimioterapisë mund të shkaktojnë neuropati.
Kur duhet të vizitoni mjekun?
Edhe pse therjet e rastësishme mund të kalojnë vetvetiu, disa shenja kërkojnë vlerësim të shpejtë nga mjeku:
– Simptoma të vazhdueshme: mpirje që zgjat më shumë se disa ditë ose përkeqësohet me kalimin e kohës.
– Probleme me ekuilibrin: vështirësi në ecje ose pengime të shpeshta për shkak të humbjes së ndjeshmërisë.
– Plagë të hapura: ulcera ose infeksione në zona të mpira, që mund të kalojnë pa u vërejtur.
– Simptoma në të dyja shputat: therjet në të dyja këmbët mund të tregojnë gjendje sistemike, si diabeti ose mungesa e vitaminave.
– Dhimbje në pushim: sidomos nëse shoqërohet me lëkurë të ftohtë, të zbehtë ose në ngjyrë të kaltëruar, që mund të jetë shenjë e ishemisë kritike të gjymtyrëve.
Diagnoza e hershme përmirëson dukshëm rezultatin e trajtimit. Për shembull, kontrolli i sheqerit në gjak te neuropatia diabetike ose plotësimi i mungesës së vitaminës B12 mund të ndihmojë në ndalimin e dëmtimit të mëtejshëm të nervave. /Telegrafi/