Leukocitet e ulëta: Çfarë tregojnë infeksionet e shpeshta dhe kur ka rrezik?
Numri i ulët i leukociteve mund të lidhet me infeksione, sëmundje autoimune ose trajtime kundër kancerit, por jo gjithmonë është arsye për alarm
Leukopenia është termi mjekësor për numër të ulët të rruazave të bardha të gjakut, të njohura si leukocite. Kur bie numri i tyre, sistemi imunitar dobësohet dhe rritet rreziku për infeksione.
Kjo gjendje mund të shkaktohet nga viruset, dëmtimi i palcës së eshtrave, sëmundjet autoimune ose si efekt anësor i kimioterapisë gjatë trajtimit të sëmundjeve malinje.
Çfarë është leukopenia?
Leukopenia është term më i gjerë se neutropenia, e cila i referohet vetëm neutrofileve – lloji më i zakonshëm i rruazave të bardha dhe linja e parë mbrojtëse kundër baktereve dhe kërpudhave.
Termi përfshin të gjitha llojet e leukociteve: neutrofilet, limfocitet, monocitet, eozinofilet dhe bazofilet.
Pse bie numri i rruazave të bardha?
Sipas specialistëve, shkaku më i zakonshëm është se organizmi nuk prodhon mjaftueshëm rruaza të bardha ose ato zvogëlohen si pasojë e infeksioneve dhe faktorëve të jashtëm.
Te disa persona ekzistojnë edhe shkaqe gjenetike, ndërsa te të moshuarit leukopenia mund të lidhet me sëmundje si leukemia.
Te pacientët me kancer, kimioterapia është ndër arsyet më të shpeshta për uljen e leukociteve, transmeton Telegrafi.
A do të thotë gjithmonë infeksion?
Jo domosdoshmërisht.
Ekspertët theksojnë se disa njerëz kanë natyrshëm numër më të ulët të neutrofileve pa qenë më shpesh të sëmurë. Kjo vërehet më shpesh te disa popullata afrikane, aziatike dhe të Lindjes së Mesme dhe konsiderohet variacion natyral gjenetik.
Simptomat që nuk duhen neglizhuar
Numri i ulët i leukociteve nuk shoqërohet gjithmonë me simptoma. Kur ato shfaqen, zakonisht përfshijnë:
- infeksione të shpeshta
- temperaturë të lartë
- dridhje dhe djersitje
- dobësi dhe lodhje
Mjekët paralajmërojnë se pacientët onkologjikë duhet të kërkojnë menjëherë ndihmë mjekësore nëse gjatë trajtimit u rritet temperatura.
Si trajtohet leukopenia?
Ekzistojnë barna që stimulojnë palcën e eshtrave të prodhojë më shumë rruaza të bardha, por trajtimi varet nga shkaku dhe shpeshtësia e infeksioneve.
Kur konsiderohen të rrezikshme vlerat?
Vlerat normale të leukociteve janë mes 4.000 dhe 11.000 qelizave për mikrolitër gjak.
Megjithatë, mjekët theksojnë se edhe vlerat shumë të ulëta nuk janë gjithmonë alarmuese nëse personi nuk ka simptoma ose infeksione të shpeshta.
Rreziku vlerësohet më shumë sipas gjendjes klinike dhe simptomave sesa vetëm sipas numrave në analizë. /Telegrafi/