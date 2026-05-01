Specialisti i Ajrit Wilkinson, nga Skuadroni i 34-të i RAF, ka përshkruar se si është të shërbesh në "vijën e parë në Lindjen e Mesme".

Në një video të ndarë nga Ministria Britanike e Mbrojtjes, ushtari tha se ka vënë re se dronët dhe raketat balistike në katër javët e fundit janë “rritur ndjeshëm”.

"Gjatë katër javëve të fundit, ka qenë shumë më e ngarkuar... disa nga djemtë që u vendosën më parë thanë se kishte disa UAS njëkahësh, një lloj droni vetëvrasës”, deklaroi ai.

"Nuk kishte shumë tension në rajon, por gjatë katër javëve të fundit, vëllimi dhe qëndrueshmëria e UAS-ve njëkahësh dhe raketave balistike janë rritur ndjeshëm", shtoi ushtari.



Ndryshe, Udhëheqësi suprem i Iranit ka lëshuar një deklaratë të re.

Ajatollah Mojtaba Khamenei, i cili nuk është parë ose dëgjuar personalisht për të që kur u ngrit në detyrën më të lartë, pretendoi se "menaxhimi i ri" i Ngushticës së Hormuzit nga Teherani do të "sjellte qetësi dhe përparim" dhe përfitime ekonomike për të gjitha kombet. /Telegrafi/

