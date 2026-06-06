Real Madrid apo Barcelona? Papa jep mendimin e tij: Kjo është e lehtë
Papa Leo XIV deklaroi preferencën e tij në rivalitetin më të madh të futbollit në Spanjë.
Leo ka filluar një vizitë njëjavore në Spanjë.
Pas Madridit, udhëtimi do ta çojë atë gjithashtu në Barcelonë dhe Ishujt Kanarie.
Ai shpreson të sjellë një mesazh uniteti në vend.
Duke folur me gazetarët në bordin e aeroplanit para mbërritjes së tij në Madrid, Papa tha se do të mbështeste Shtetet e Bashkuara në Kupën e Botës që do të vinte dhe tregoi ngjyrat e vërteta të ekipit të tij kur u pyet nëse mbështet Real Madridin apo ekipin e futbollit të Barcelonës.
"Kjo është e lehtë", tha ai.
"Papa është për të gjitha ekipet, por Prevost është Real Madrid", tha ai, duke iu referuar emrit të tij të lindjes. /Telegrafi/
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