ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit ka njoftuar se për shkak të temperaturave sot do të ndalohet qarkullimi i mjeteve për transportin e mallrave me masë totale mbi 20 tonë në autoudhë, në intervalin kohor 11:00 – 17:30.

Sipas njoftimit, ndalimi hyn në fuqi kur temperatura e parashikuar nga Instituti Meteorologjik i Kosovës (IMK) arrin 32°C ose më shumë.

Nga ky vendim përjashtohen vetëm automjetet e organeve të sigurisë publike, shërbimeve emergjente dhe institucioneve shëndetësore.

Autoritetet u bëjnë thirrje transportuesve dhe pjesëmarrësve në komunikacion që të respektojnë këtë masë dhe të planifikojnë lëvizjet e tyre në përputhje me orarin e përcaktuar.

Ndryshe, qarkullimi lejohet në rrugët nacionale, rajonale dhe lidhëse, pasi për këto kategori rrugësh nuk janë plotësuar kushtet për zbatimin e kufizimeve sipas vendimit në fuqi.

“Ju lutemi respektoni kufizimet dhe planifikoni qarkullimin në përputhje me këtë vendim”, thuhet tutje. /Telegrafi/

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