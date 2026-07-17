Pankarta që trazoi Botërorin: FIFA del me reagim zyrtar ndaj Argjentinës
FIFA po shqyrton mundësinë e marrjes së masave disiplinore ndaj Argjentinës, pasi disa lojtarë të saj shfaqën një pankartë me mesazh politik pas fitores 2-1 ndaj Anglisë në gjysmëfinalen e Kupës së Botës.
Pas vërshëllimës përfundimtare të ndeshjes së zhvilluar të mërkurën, disa futbollistë argjentinas u panë duke mbajtur një pankartë me mbishkrimin "Las Malvinas son Argentinas", që në shqip do të thotë: "Ishujt Falkland janë argjentinas”.
Mes lojtarëve që mbanin pankartën ishin Lisandro Martinez, Cristian Romero dhe Giovani Lo Celso. Mesazhi i referohej konfliktit të vitit 1982 mes Argjentinës dhe Britanisë së Madhe, luftë në të cilën humbën jetën 649 argjentinas dhe 255 britanikë.
Ishujt Falkland janë një Territor Britanik i Përtejdetit në Atlantikun Jugor, por prej dekadash mbeten objekt i një mosmarrëveshjeje për sovranitetin mes Britanisë së Madhe dhe Argjentinës.
Rregulloret e FIFA-s ndalojnë qartë shfaqjen e mesazheve politike gjatë aktiviteteve futbollistike. Madje, në vitin 2014, Federata Argjentinase e Futbollit ishte gjobitur me 20 mijë funte nga FIFA pasi futbollistët kishin shfaqur të njëjtën pankartë para një ndeshjeje miqësore ndaj Sllovenisë.
Sipas The Guardian, zëdhënësi i kryeministrit britanik Keir Starmer konfirmoi se ai mbështet kërkesën e ministrit Peter Kyle që FIFA të hetojë incidentin.
Ndërkohë, një zëdhënës i FIFA-s deklaroi të enjten se organi qeverisës i futbollit botëror po analizon raportet e ndeshjes përpara se të vendosë nëse do të ndërmarrë masa disiplinore ndaj Argjentinës.
"Si pjesë e procedurës standarde, Komisioni i Pavarur Disiplinor i FIFA-s po shqyrton raportet e ndeshjes dhe po vlerëson të gjitha rrethanat përkatëse, përpara se të vendosë mbi hapat e mundshëm të mëtejshëm në përputhje me Kodin Disiplinor të FIFA-s”.
Ky reagim i FIFA-s vjen pasi Qeveria e Ishujve Falkland kërkoi zyrtarisht vendosjen e sanksioneve ndaj Argjentinës./Telegrafi/