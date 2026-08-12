Eklipsi i diellit në Evropë më 12 gusht, vë Spanjën në fokus
Miliona njerëz në Evropë mund të përjetojnë sot eklipsin e Diellit. Por në Spanjë do të shihet më mirë spektakli i rrallë në qiellin e mbrëmjes. Autoritetet paralajmërojnë për rrezikun e zjarreve në pyje.
Për të vëzhguar një eklips diellor, mbrëmjen e së mërkurës (12.08.2026) miliona sy do të drejtohen nga horizonti perëndimor. Pak kohë para perëndimit të diellit, Hëna do të kalojë përpara Diellit dhe në pjesë të mëdha të Evropës do të krijohet papritur muzgu ose madje errësirë e plotë.
Në Gjermani, Hëna nuk do ta mbulojë plotësisht diskun diellor, por në pjesë të mëdha të Spanjës do të ndodhë për herë të parë pas më shumë se 100 vitesh një eklips total diellor. Sipas parashikimeve, retë vështirë se do të pengojnë pamjen e këtij fenomeni qiellor.
Syzet speciale të domosdoshme për vrojtuesit
Mbajtja e syzeve të posaçme të certifikuara mbrojtëse është absolutisht e nevojshme edhe kur Dielli është vetëm pjesërisht i mbuluar nga Hëna. Përndryshe, ekziston rreziku i dëmtimeve të pakthyeshme të syve.
Eklipsi do të shihet edhe në vende të tjera, por në varësi të këndit eklipsi nuk do të jetë i plotë si në Spanjë.
Në Spanjë, autoritetet janë gjithashtu në gatishmëri maksimale për shkak të rrezikut të zjarreve në pyje. Kur qindra mijëra njerëz drejtohen drejt natyrës për të admiruar këtë fenomen të rrallë natyror nga pika të ngritura, pak mbi horizontin e mbrëmjes, një pakujdesi e vogël mund të shkaktojë shpejt një katastrofë.
Edhe më herët gjatë këtij viti, zjarret kanë përfshirë sipërfaqe të mëdha në Spanjë.