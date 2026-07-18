Sulm në rajonin e Moskës - ukrainasit godasin qendrën më të madhe logjistike të Rusisë
Dronët ukrainas kanë goditur qendrën më të madhe të përpunimit të porosive të Wildberries, kompanisë më të madhe të tregtisë elektronike në Rusi, në rajonin e Moskës.
Sipas raportimeve, sulmi ka pasur në shënjestër një nga objektet kryesore logjistike të kompanisë, e cila shërben si një pikë qendrore për përpunimin dhe shpërndarjen e miliona porosive në të gjithë Rusinë.
Autoritetet ruse nuk kanë dhënë menjëherë detaje të plota për dëmet e shkaktuara, ndërsa nga pala ukrainase nuk është bërë ende një deklaratë zyrtare për operacionin.
Sulmet me dronë në territorin rus janë intensifikuar gjatë muajve të fundit, me Ukrainën që ka zgjeruar përdorimin e mjeteve ajrore pa pilot për të goditur objektiva që ajo i konsideron të lidhura me kapacitetet logjistike, ushtarake dhe ekonomike të Rusisë.
Rajoni i Moskës, përfshirë zonat përreth kryeqytetit rus, është goditur disa herë nga sulme me dronë, duke shkaktuar ndërprerje të përkohshme dhe masa shtesë sigurie.
Wildberries është një nga kompanitë më të mëdha të shitjeve online në Rusi dhe konsiderohet ekuivalenti rus i platformave ndërkombëtare të tregtisë elektronike. /Telegrafi/