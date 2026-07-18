Ukrainasit shkatërrojnë në zemër të Rusisë një bombardues strategjik me vlerë 26 milionë dollarë
Shërbimi i Sigurisë së Ukrainës (SBU) ka njoftuar se ka kryer një sulm me dronë me rreze të gjatë veprimi ndaj një baze ajrore ruse në rajonin Saratov, qindra kilometra larg kufirit ukrainas, duke goditur një bombardues strategjik Tu-95.
Sipas SBU-së, dronët ukrainas kanë përshkuar rreth 800 kilometra deri te objektivi, ndërsa bombarduesi ka pësuar dëmtime kritike.
Në njoftimin e publikuar thuhet se pjesa e pasme e avionit është dëmtuar rëndë.
Bombarduesi Tu-95 është një nga avionët kryesorë strategjikë të Rusisë dhe është përdorur gjatë luftës në Ukrainë për lëshimin e raketave me rreze të gjatë veprimi ndaj qyteteve dhe infrastrukturës ukrainase.
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky e ka përshëndetur operacionin, duke e cilësuar atë si një tjetër goditje me rreze të gjatë ndaj kapaciteteve ushtarake ruse.
Sulmi vjen në kuadër të përpjekjeve të Ukrainës për të goditur objektivat ushtarake ruse larg vijës së frontit, përfshirë bazat ajrore dhe pajisjet strategjike.
Në operacione të mëparshme, Kievi ka pretenduar se ka dëmtuar ose shkatërruar disa avionë ushtarakë rusë përmes sulmeve me dronë. /Telegrafi/