Pas kaosit në kufirin Spanjë-Marok shkon në 57 numri i personave të vdekur
Spanja ka njoftuar se ka arritur të frenojë valën masive të migrantëve që hynë në enklavën spanjolle të Ceutës në Afrikën e Veriut, ndërsa shumica e më shumë se 50 mijë personave që kaluan kufirin me rrugë tokësore dhe detare tashmë po kthehen vullnetarisht në Marok.
Përfaqësuesi i qeverisë spanjolle në Ceutë bëri të ditur se në anën spanjolle të kufirit janë gjetur trupat e pajetë të 57 personave, ndërsa ekziston frika se numri i viktimave mund të jetë edhe më i madh në anën marokene. Sipas autoriteteve, disa migrantë janë mbytur në det, ndërsa të tjerë kanë humbur jetën si pasojë e shtypjes dhe panikut gjatë përpjekjes për të kaluar digën pranë gardhit kufitar.
Forcat marokene të sigurisë përdorën shkopinj gome dhe gaz lotsjellës për të zmbrapsur turmat në hyrje të Ceutës, me qëllim që të ndalonin hyrjen e migrantëve në territorin spanjoll. Ndërkohë, në anën spanjolle janë vendosur automjete ushtarake përgjatë kufirit për të forcuar sigurinë.
Kriza ka shkaktuar reagime të forta në Evropë. Disa liderë të Bashkimit Evropian i kanë bërë thirrje Spanjës të vërë situatën nën kontroll, ndërsa partitë e djathta kanë fajësuar politikën më të butë të migracionit të qeverisë spanjolle, duke përmendur edhe amnistinë e dhënë këtë vit për qindra mijëra migrantë të paligjshëm.
Franca ka njoftuar se do të forcojë kontrollet në kufirin me Spanjën, ndërsa Italia ka kërcënuar me pezullimin e Spanjës nga zona e lëvizjes së lirë Schengen nëse situata nuk vihet nën kontroll, shkruan abcnews.
Edhe presidenti amerikan Donald Trump reagoi për ngjarjet në Ceutë, duke deklaruar: “Kjo do të jemi ne pas tre vitesh nëse fiton pala e gabuar”, duke iu referuar zgjedhjeve të ardhshme presidenciale në SHBA.
Ministria e Brendshme e Spanjës bëri të ditur se rreth 50 mijë persona kanë kaluar kufirin që nga mëngjesi i së enjtes, ndërsa vlerësohet se rreth 37.500 prej tyre tashmë janë kthyer. Kreu i autoriteteve lokale në Ceutë, Juan Jesus Vivas, deklaroi se gjatë ditëve të fundit kufirin e kanë kaluar deri në 60 mijë migrantë.
Gazetarët e Reuters raportuan se policia marokene përdori gaz lotsjellës dhe automjete me topa uji për të shpërndarë turmat pranë gardhit kufitar. Në zonë u panë gjithashtu mbetjet e djegura të një autobusi dhe shtatë automjeteve, të shkatërruara gjatë përplasjeve. /Telegrafi/