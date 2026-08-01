Turqia teston me sukses dronët kamikazë me rreze veprimi mbi 2000 kilometra
Kompania turke e teknologjisë së mbrojtjes Baykar ka realizuar me sukses një test të ri të sistemit të saj të dronëve luftarakë, duke fluturuar njëkohësisht 10 mjete ajrore pa pilot K2 Kamikaze UAV në një mision autonom me formacion të koordinuar.
Sipas të dhënave të publikuara, testi ka vërtetuar aftësinë e dronëve për të operuar si një “tufë” e përbashkët, duke komunikuar dhe lëvizur në mënyrë të sinkronizuar pa kontroll të vazhdueshëm nga operatorët njerëzorë.
Droni K2 Kamikaze është projektuar si një mjet sulmues me kapacitete të avancuara. Ai ka një peshë maksimale në ngritje prej 800 kilogramësh dhe mund të mbajë një kokë luftarake me peshë mbi 200 kilogramë, raportojnë mediat.
Sipas specifikimeve të bëra publike, K2 ka një rreze veprimi prej më shumë se 2.000 kilometrash dhe mund të qëndrojë në ajër për mbi 13 orë, duke e renditur atë ndër sistemet më të avancuara të dronëve të këtij lloji.
Zhvillimi i teknologjisë së tufave autonome të dronëve po shihet si një nga drejtimet kryesore të luftës moderne, pasi lejon përdorimin e një numri të madh mjetesh ajrore që mund të veprojnë së bashku, të analizojnë situatën dhe të kryejnë misione të koordinuara.
Testi i fundit i Baykar vjen në një periudhë kur Turqia po zgjeron me shpejtësi industrinë e saj të mbrojtjes dhe po investon në sisteme autonome ajrore me aftësi të avancuara sulmuese dhe zbulimi. /Telegrafi/