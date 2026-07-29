Turqia ndalon kryetaren opozitare të Üsküdarit, operacioni zgjerohet në Stamboll
Autoritetet turke kanë ndaluar të mërkurën kryetaren e komunës së Üsküdarit në Stamboll, Sinem Dedetaş, së bashku me pesë persona të tjerë, në kuadër të një hetimi për parregullsi të pretenduara në lejet e ndërtimit dhe të shfrytëzimit të objekteve.
Sipas raportimit të Reuters, i cili citon transmetuesin turk NTV, policia ka kontrolluar 11 adresa dhe ka sekuestruar materiale digjitale, transmeton Telegrafi.
Në mesin e personave të ndaluar janë edhe një nënkryetar komune, sekretari i tij, një arkitekt, një përfaqësues biznesi dhe një kontraktor.
Dedetaş është pjesë e Partisë Popullore Republikane, CHP, dhe fitoi Üsküdarin në zgjedhjet lokale të vitit 2024. Komuna kishte qenë për një kohë të gjatë bastion i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim të presidentit Recep Tayyip Erdoğan, prandaj fitorja e opozitës u konsiderua simbolike.
Hetimi lidhet me pretendime për parregullsi në procedurat e lejeve. Opozita i ka cilësuar operacionet e ngjashme ndaj komunave që drejton si të motivuara politikisht, ndërsa qeveria turke thotë se gjyqësori vepron në mënyrë të pavarur. Pretendimet ndaj të ndaluarve nuk janë provuar në gjykatë.
Ky është zhvillimi më i ri në një varg hetimesh ndaj zyrtarëve lokalë të opozitës. Në prill, një operacion tjetër në komunën e Üsküdarit përfundoi me ndalimin e dhjetëra personave, ndërsa Dedetaş nuk ishte ndaluar atëherë. /Telegrafi/