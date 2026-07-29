Zjarret përfshijnë Turqinë, evakuohen banorët dhe një spital në Mugla
Një zjarr i madh në pyje, i nxitur nga erërat e forta, ka përfshirë provincën turke Mugla, duke detyruar autoritetet të evakuojnë 65 banorë dhe të boshatisin pjesërisht një spital aty pranë.
Zjarri nisi në një zonë bujqësore në lagjen Bayır, por për shkak të erërave të fuqishme flakët u përhapën me shpejtësi drejt zonave pyjore, duke vështirësuar përpjekjet e ekipeve të ndërhyrjes.
Në operacionin për shuarjen e zjarrit janë angazhuar një numër i madh forcash, përfshirë pesë avionë zjarrfikës, 12 helikopterë, 35 automjete zjarrfikëse, cisterna uji dhe mjete të tjera mbështetëse. Zjarrfikësit po luftojnë me flakët si nga ajri, ashtu edhe nga toka.
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Për shkak të rrezikut për banorët, autoritetet evakuuan 65 persona nga 43 shtëpi pranë zonës së zjarrit. Gjithashtu, Spitali Shtetëror Seydikemer, i vendosur rreth 2.5 kilometra larg zonës së prekur, zhvendosi repartet e kujdesit intensiv dhe paliativ si masë sigurie.
Kryetari i provincës Mugla, Ahmet Aras, deklaroi se erërat e forta po pengojnë përpjekjet për ta vënë zjarrin nën kontroll. Për shkak të situatës, autoritetet kishin mbyllur përkohësisht edhe një nga rrugët kryesore të zonës.
Ndërkohë, zjarre të tjera janë regjistruar edhe në provincën Antalya, ku ekipet zjarrfikëse po përballen me një zjarr në distriktin Kumluca. Për arsye sigurie, disa shtëpi pushimi janë evakuuar.
Autoritetet turke kanë paralajmëruar se temperaturat e larta, thatësira e zgjatur dhe erërat e forta kanë rritur ndjeshëm rrezikun e zjarreve në pyje gjatë këtij sezoni veror. /Telegrafi/