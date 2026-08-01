‘La Fabrica’ është një minierë ari: Real Madridi fiton më shumë të ardhura sesa shpenzoi për transferimet e reja
Real Madridi ka përfituar jashtëzakonisht shumë nga akademia e klubit e njohur si ‘La Fabrica’. Ndërsa ka një debat në publik rreth pranisë së kufizuar të lojtarëve vendas apo edhe spanjollë në formacionin titullar të Real Madridit - një situatë që ka rezultuar me asnjë lojtar të Real Madridit në ekipin kombëtar të Spanjës që fitoi Kupën e Botës - e vërteta është se, financiarisht, është një minierë ari.
E enjtja ishte një ditë historike në Valdebebas në këtë drejtim, pasi Real Madridi injektoi mirë arkat e klubit.
Real Madridi finalizoi shitjen e 70% të të drejtave të Gonzalo Garcia te Fulham për 40 milionë euro dhe 70% të tjera të të drejtave të Cesar Palacios për 10 milionë euro.
Ndërkohë, u zyrtarizua edhe largimi i një tjetër perlë i Real Madridit: Victor Valdepenas, i cili nënshkroi me Fiorentinën për 8 milionë euro për 50% të të drejtave të tij.
Në total, Real Madridi fitoi 58 milionë euro nga transferimet e tre lojtarëve të akademisë vetëm në pak orë.
🇮🇹 La #Fiorentina ha fichado al central español Víctor Valdepeñas (19 | #RMCastilla) por 8.000.000 € (50% pase). Firma hasta junio de 2031. pic.twitter.com/CBVRq7Pdaq
— Mercatosphera (@mercatosphera) July 31, 2026
Por kësaj shume duhet t'i shtohen edhe të ardhurat e marra tashmë nga lojtarë të tjerë të zhvilluar në ‘La Fabrica’ në Valdebebas. Tregu i transferimeve po rezulton shumë produktiv për akademinë e të rinjve, e cila është një aset i madh në revolucionin e ekipit të parë.
Deri në këtë fitim të trefishtë të fundit, Real Madridi kishte fituar tashmë edhe 123.5 milionë euro të tjera këtë verë nga shitjet e lojtarëve të akademisë.
Prandaj, një total prej 181.5 milionë eurosh është gjeneruar nga ‘La Fabrica’ deri më tani, më shumë se sa ka shpenzuar Real Madridi për të përforcuar 'projektin Mou': 105 milionë euro.
Denzel Dumfries kushtoi 20 milionë euro, Marc Cucurella 60 milionë euro dhe Carlos Espi 25 milionë euro. Kjo shifër pritet të rritet ndjeshëm kur të shtohen 120 milionë euro, ose edhe më shumë, për Yan Diomande, së bashku me çmimin e Rodrit, i cili do të kalojë 50 milionë euro.
Shitjet lojtar pas lojtari
Nico Paz, lojtari më i shtrenjtë i verës, është transferuar te Como për 60 milionë euro - lojtari i dytë më i shtrenjtë i akademisë në historinë e Real Madridit, vetëm pas Alvaro Moratës, dhe Real Madridi ka siguruar gjithashtu një mundësi për ta blerë atë për 80 milionë euro.
Ndërkohë, Victor Munoz ka shkuar te Liverpooli për 40 milionë euro të klauzolës së tij të lirimit, dhe Real Madridi do të marrë 20 milionë euro për fituesin e Kupës së Botës.
Mario Gila, që kaloi te Milani, dhe Alvaro Rodriguez, që shkoi te Bournemouth, gjithashtu kaluan nëpër arkat e Real Madridit. I pari u largua nga Lazio për te Milani për 30 milionë euro dhe i dyti nga Elche te Bournemouth për 25 milionë euro. Real Madridi do të marrë gjysmën në të dyja rastet, 27.5 milionë euro në total.
Përveç kësaj, ata do të marrin 3.5 milionë euro nga Getafe për 50% të Mario Martin dhe 12.5 milionë euro nga Alex Jimenez prillin e kaluar.
181.5 milionë euro të ardhura nga lojtarët e akademisë:
Nico Paz (Como): 60 milionë euro
Gonzalo Garcia (Fulham): 50 milionë euro (70% e tarifës së transferimit)
Cesar Palacios (Fulham): 10 milionë euro (70% e tarifës së transferimit)
Victor Munoz (Liverpool): 20 milionë euro (50% e tarifës së transferimit)
Mario Gila (Milan): 15 milionë euro (50% e tarifës së transferimit)
Alvaro Rodriguez (Bournemouth): 12.5 milionë euro (50% e transferimit)
Alex Jimenez (Bournemouth): 12.5 milionë euro (50% e tarifës së transferimit)
Victor Valdepenas (Fiorentina): 8 milionë euro (50% e transferimit)
Mario Martin (Getafe): 3.5 milionë euro (50% e tarifës së transferimit)
/Telegrafi/