Federata Angleze prezanton pezullimin e rëndë të lojtarëve në rast diskrimini
Federata Angleze e Futbollit (FA) ka shtrënguar rregullat e saj kundër diskriminimit përpara fillimit të sezonit të ri. Lojtarët, trajnerët dhe stafi që shpallen fajtorë për sjellje të rëndë diskriminuese do të përballen me një pezullim minimal prej dhjetë ndeshjesh. Masat e reja synojnë të krijojnë një mjedis më gjithëpërfshirës në futbollin anglez.
Liga ka përditësuar rregullat e saj në lidhje me diskriminimin bazuar në racë, origjinë etnike, fe, gjini, orientim seksual ose aftësi të kufizuara. Dënimet e mëparshme për shkelje të tilla të rënda varionin nga gjashtë deri në 12 ndeshje pezullim.
Sipas rregullave të reja, dënimi minimal për çdo lojtar ose anëtar të stafit që gjendet përgjegjës do të jetë dhjetë ndeshje.
The FA have introduced a minimum 10-match ban for players found guilty of discrimination in the new season ❌
In previous seasons, suspensions ranged from six to 12 matches for 'aggravated breaches' of FA Rule E3.2, which relates to misconduct around references to ethnic… pic.twitter.com/mRHLqPMTc6
— Match of the Day (@BBCMOTD) July 30, 2026
Federata Angleze e Futbollit tha se masat më të rrepta janë pjesë e angazhimit të tyre për të hequr të gjitha format e diskriminimit nga futbolli.
"Edhe pse është bërë përparim i konsiderueshëm vitet e fundit, sjellja diskriminuese vazhdon të jetë problem në të gjithë sportin. Masat e forcimit janë të nevojshme për t'iu kundërvënë veprimeve të tilla të neveritshme", thuhej në deklaratë.
Vlerësimi i rrethanave rënduese dhe lehtësuese
Edhe pse ndalimi minimal tani është dhjetë ndeshje, komisionet rregullatore të pavarura mund ta rregullojnë ende kohëzgjatjen e pezullimit në varësi të rrethanave të rastit. Është e mundur të vendosen dënime më të rënda nëse ka rrethana rënduese.
Një dënim më i lehtë prej gjashtë ndeshjesh do të zbatohet vetëm nëse shkelësi pranon fajësinë në fazën më të hershme të procedurës. Individët që e përsërisin veprën penale përballen me pezullime prej më shumë se 12 ndeshjesh, dhe në rastet më serioze, një ndalim të përkohshëm nga të luajturit futboll.
Garat e Ligës Premier fillojnë më 21 gusht dhe në ndeshjen e parë, kampioni në fuqi, Arsenali luan kundër ekipit të promovuar, Coventry City. /Telegrafi/