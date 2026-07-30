“Tani është koha”, agjenti i yllit të Kupës së Botës bën deklaratë të fortë për transferimin te Manchester United
Agjenti i portierit të Kombëtares së Paraguait, Orlando Gill, ka konfirmuar se janë zhvilluar bisedime paraprake me Manchester United, ndërsa zbuloi se klienti i tij është pranë një transferimi pas paraqitjeve mbresëlënëse në Kupën e Botës 2026.
Mario Jara bëri të ditur se interesimi për 26-vjeçarin nuk vjen vetëm nga Anglia, por edhe nga klubet gjermane.
"Jemi në bisedime me klube angleze, si dhe me disa në Gjermani. Ka pasur diskutime paraprake me Manchester United. Deri tani kemi marrë vetëm dy oferta konkrete. Jemi në mes të negociatave", deklaroi Jara për DSports Radio.
Sipas tij, momenti është ideal që Gill të bëjë hapin e madh në karrierë.
"Shitja është afër – tani është koha. Duhet ta menaxhojmë këtë me shumë kujdes, sepse ka shumë faktorë të përfshirë. Është mundësia perfekte që ai të bëjë një hap përpara në karrierë. Ai është gati dhe i aftë të luajë në çdo ligë, pa asnjë dyshim", shtoi agjenti.
Gill u bë një nga zbulimet më të mëdha të Kupës së Botës, duke ndihmuar Paraguain të arrinte në fazën e 1/16 së finales dhe të eliminonte Gjermaninë pas një serie penalltish.
Portieri 26-vjeçar shkëlqeu ndaj gjermanëve, duke pritur gjashtë goditje gjatë lojës dhe duke ndalur penalltitë e Kai Havertz dhe Nick Woltemade në serinë vendimtare.
Rrugëtimi i tij drejt suksesit nuk ka qenë aspak i lehtë.
Vetëm në shtator të vitit 2025 ai debutoi me Kombëtaren e Paraguait, ndërsa familja e tij kishte kaluar vështirësi të mëdha financiare dhe personale. Bashkëshortja e tij, Melissa Ávalos, kishte treguar se Gill ishte detyruar të shiste fanellat e tij për të mbuluar shpenzimet mjekësore të djalit të tyre, Lautaro Daniel, i cili lindi para kohe dhe luftoi për jetën.
"Ne nuk kishim asgjë dhe Orlando shiti fanellat e klubit ku luante për të mbuluar shpenzimet. Djali ynë luftoi për jetën dhe babai i tij ishte gjithmonë pranë. Ai shiti gjithçka", kishte rrëfyer ajo.
Megjithëse Kupa e Botës nisi në mënyrën më të keqe për Gill, pasi Paraguai u mposht 4-1 nga Shtetet e Bashkuara, portieri reagoi në mënyrë spektakolare.
"Gjithçka që ai kaloi në Kupën e Botës nuk ishte e lehtë, sidomos humbja 4-1 ndaj SHBA-së. Shumë njerëz me ndikim folën kundër tij, por ai ka një aftësi të jashtëzakonshme për t'i përballuar situata të tilla", tha Jara.
Pas suksesit ndaj Gjermanisë, Gill u përball edhe me Francën në fazën e 1/16 së finales. Edhe pse nuk arriti të ndalte penalltinë e Kylian Mbappe, tentativat e tij për ta shpërqendruar sulmuesin francez nuk u pritën mirë nga ylli i Real Madridit, i cili refuzoi t'i jepte dorën pas përfundimit të ndeshjes.
Tashmë, me interesimin e Manchester United dhe disa klubeve të tjera evropiane, Orlando Gill duket shumë pranë transferimit më të madh të karrierës së tij./Telegrafi/