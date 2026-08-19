Arsenali është shumë afër të kompletojë transferimin bombastik brenda Ligës Premier
Arsenali po përparon drejt një marrëveshjeje për mbrojtësin e Aston Villas, Ezri Konsa, ndërsa po adresojnë shqetësimet për lëndime në mbrojtje, me William Saliba dhe Jurrien Timber që të dy aktualisht janë jashtë fushave.
Kampionët e Ligës Premier e kanë bërë mbrojtësin e gjithanshëm anglez një objektiv kryesor mbrojtës gjatë gjithë verës.
Sipas gazetari David Ornstein, bisedimet kanë përparuar pas dialogut në nivel pronësie për të mbyllur hendekun e vlerësimit, me aftësinë e Konsas për të mbuluar si qendërmbrojtësin ashtu edhe mbrojtësin e djathtë një pikë kyçe.
🚨 EXCL: Arsenal closing in on deal to sign Ezri Konsa from Aston Villa. 28yo defender high on #AFC target list all summer & work now advancing with #AVFC to finalise after dialogue at ownership level to reduce valuation gap for England intl @TheAthleticFC https://t.co/ObmcU2Uq7T
— David Ornstein (@David_Ornstein) August 19, 2026
28-vjeçari ka edhe dy vjet të mbetura në kontratën e tij me Aston Villan dhe u rikthye në stërvitjet para-sezonale të hënën pas një pushimi të zgjatur pas Kupës së Botës.
Çmimi i marrëveshjes mes dy palëve mund të arrihet në shifrën rreth 60 milionë euro.
Ezri Konsa is edging closer to completing his move to Arsenal 🔜
The Gunners are in talks with Aston Villa to agree a fee slightly below their €60 million asking price🫰 pic.twitter.com/F9yjchyVZg
— Transfermarkt English (@TMuk_news) August 19, 2026
Konsa bëri 48 paraqitje sezonin e kaluar, teksa Aston Villa fitoi Ligën e Evropës dhe përfundoi i katërti në Ligën Premier.
Ai filloi çdo ndeshje të Anglisë në Kupën e Botës këtë verë deri në humbjen e tyre në gjysmëfinale ndaj Argjentinës, dhe ka grumbulluar 286 paraqitje për Villan që kur u bashkua nga Brentford në vitin 2019. /Telegrafi/