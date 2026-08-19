Arsenali po përparon drejt një marrëveshjeje për mbrojtësin e Aston Villas, Ezri Konsa, ndërsa po adresojnë shqetësimet për lëndime në mbrojtje, me William Saliba dhe Jurrien Timber që të dy aktualisht janë jashtë fushave.

Kampionët e Ligës Premier e kanë bërë mbrojtësin e gjithanshëm anglez një objektiv kryesor mbrojtës gjatë gjithë verës.

Sipas gazetari David Ornstein, bisedimet kanë përparuar pas dialogut në nivel pronësie për të mbyllur hendekun e vlerësimit, me aftësinë e Konsas për të mbuluar si qendërmbrojtësin ashtu edhe mbrojtësin e djathtë një pikë kyçe.

28-vjeçari ka edhe dy vjet të mbetura në kontratën e tij me Aston Villan dhe u rikthye në stërvitjet para-sezonale të hënën pas një pushimi të zgjatur pas Kupës së Botës.

Çmimi i marrëveshjes mes dy palëve mund të arrihet në shifrën rreth 60 milionë euro.

Konsa bëri 48 paraqitje sezonin e kaluar, teksa Aston Villa fitoi Ligën e Evropës dhe përfundoi i katërti në Ligën Premier.

Ai filloi çdo ndeshje të Anglisë në Kupën e Botës këtë verë deri në humbjen e tyre në gjysmëfinale ndaj Argjentinës, dhe ka grumbulluar 286 paraqitje për Villan që kur u bashkua nga Brentford në vitin 2019. /Telegrafi/

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