Chelsea kërkon përforcim në mesfushë në janar pas humbjes ndaj Arsenalit
Chelsea pritet të rikthehet në afatin kalimtar në janar për të gjetur një mesfushor më të përshtatshëm për sistemin e trajnerit Xabi Alonso, pasi problemet në mesfushë u evidentuan qartë në humbjen 2-1 ndaj Arsenalit të dielën, raporton The Guardian.
Largimi i Enzo Fernandez drejt Manchester Cityt për 125 milionë paund e la Chelsean pa një zëvendësues të drejtpërdrejtë në mesfushë, ndërsa mungesa e Moises Caicedos i kufizoi edhe më shumë alternativat e trajnerit.
Në përballjen ndaj Arsenalit, Reece James u aktivizua në qendër të mesfushës së bashku me Romeo Lavia, por Arsenali arriti të shfrytëzonte hapësirat e krijuara në atë repart.
Sipas The Guardian, problemi kryesor i Chelseat nuk lidhet domosdoshmërisht me mungesën e kontributit ofensiv të Fernandez, por me dobësitë e ekipit në fazën mbrojtëse dhe sidomos kur nuk e ka topin.
Klubi londinez kishte shqyrtuar mundësinë e transferimit të Alex Scott, Adam Wharton, Manu Kone dhe Lamine Camara para mbylljes së afatit kalimtar, por në fund nuk arriti të sigurojë asnjërin prej tyre.
Chelsea tashmë duhet të presë deri në janar për të ndërhyrë sërish në afatin kalimtar.
Situata bëhet edhe më shqetësuese nga fakti se skuadra ka pësuar shtatë gola në vetëm tri ndeshje të kampionatit.
Me problemet në mesfushë të ekspozuara dhe një bilanc mbrojtës aspak bindës, Chelsea pritet të kërkojë një përforcim të rëndësishëm në këtë repart gjatë afatit kalimtar të janarit. /Telegrafi/