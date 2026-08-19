Linda 25 - projekti më i ri i AL TRADE në Fushë Kosovë
AL TRADE ka shënuar sot fillimin e një projekti të ri në Fushë Kosovë, me vendosjen e gurthemelit të objektit Linda 25. Projekti i ri vjen si vazhdimësi e investimeve të kompanisë dhe përvojës së saj 27-vjeçare në sektorin e ndërtimit.
Linda 25 është konceptuar si një projekt modern, me fokus në krijimin e hapësirave të përshtatshme për familjet dhe investitorët, duke synuar të jetë një mundësi e re për ata që planifikojnë të investojnë në të ardhmen e tyre.
Me rastin e vendosjes së gurthemelit, Artan Ramaj nga AL TRADE tha se projekti përfaqëson vazhdimësinë e rrugëtimit të kompanisë dhe të punës së saj ndër vite.
"Përgjatë 27 viteve kemi dëshmuar se me punë, seriozitet dhe besueshmëri të ndërsjellë ndërtojmë projekte që qëndrojnë kohës. Linda 25 është vazhdimësia e kësaj historie dhe një hap drejt së ardhmes", u shpreh Artan Ramaj, menaxher i Burimeve Njerëzore dhe Marketingut në AL Trade.
Ai falënderoi gjithashtu partnerët, bashkëpunëtorët dhe klientët për përkrahjen dhe besimin e vazhdueshëm ndaj AL TRADE përgjatë 27 viteve të veprimtarisë së kompanisë.
Me fillimin e punimeve për Linda 25, AL TRADE vazhdon zgjerimin e portofolit të saj me një projekt të ri në Fushë Kosovë, duke sjellë një tjetër mundësi banimi dhe investimi në një zonë me zhvillim të vazhdueshëm.
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