NOVATRA ju ndihmon të gjeni sigurimin shëndetësor që ju përshtatet
Sa paguani çdo muaj për sigurimin shëndetësor dhe kur e keni krahasuar për herë të fundit me alternativat e tjera?
Për shumë persona dhe familje në Zvicër, përgjigjja në këtë pyetje mund të nënkuptojë një diferencë të konsiderueshme në shpenzimet vjetore.
Muajt e vjeshtës janë periudha kur tema e sigurimit shëndetësor bëhet veçanërisht aktuale. Klientët fillojnë t’i shqyrtojnë pagesat e sigurimit, modelet e sigurimit dhe mundësinë e kalimit te një sigurim tjetër shëndetësor për vitin e ardhshëm.
Dhe krahasimi mund të ketë rëndësi shumë më të madhe sesa duket në shikim të parë.
Një analizë e Comparis, e raportuar më 13 gusht 2026 nga 20 Minuten, tregoi se në disa raste diferenca e akumuluar nga zgjedhja e një sigurimi shëndetësor më të favorshëm mund të arrijë deri në 38’436 franga gjatë dhjetë viteve. Shifra paraqet skenarin maksimal të analizuar dhe jo një kursim të garantuar për çdo person, por tregon qartë ndikimin që mund të ketë krahasimi i rregullt i pagesave të sigurimit.
Pikërisht këtu NOVATRA Vermögensberatung AG u ndihmon klientëve privatë që vendimin të mos e marrin vetëm duke parë një çmim, por duke i shqyrtuar mundësitë në raport me situatën e tyre personale.
Sa mund të ndryshojë pagesa juaj mujore?
Në sigurimin bazë, pagesat e sigurimit mund të ndryshojnë në varësi të siguruesit, vendbanimit, moshës, shumës së pjesëmarrjes vetjake dhe modelit të zgjedhur të sigurimit. Për këtë arsye, një zgjidhje që është e përshtatshme për një person nuk do të thotë domosdoshmërisht se është zgjedhja më e favorshme edhe për një tjetër.
NOVATRA i ndihmon klientët t’i krahasojnë këto mundësi dhe t’i shohin më qartë dallimet në pagesat e sigurimit, në mënyrë që vendimi të bazohet në të dhëna konkrete dhe në nevojat individuale.
Për këtë qëllim, NOVATRA ofron edhe llogaritësin e pagesave të sigurimit, përmes të cilit mund të llogariten dhe krahasohen pagesat e sigurimeve shëndetësore. Kjo i jep klientit një pasqyrë më të qartë të alternativave para se të vendosë nëse dëshiron ta vazhdojë sigurimin aktual apo ta ndryshojë atë.
Qëllimi është i thjeshtë: të gjendet një zgjidhje që i përshtatet klientit dhe, aty ku është e mundur, të shmangen shpenzimet e panevojshme.
Para se ta vazhdoni automatikisht sigurimin shëndetësor, bëjeni krahasimin
Shumë persona vazhdojnë me të njëjtin sigurues nga viti në vit pa kontrolluar nëse ndërkohë ka alternativa më të favorshme.
Megjithatë, edhe autoritetet federale zvicerane rekomandojnë që të kontrollohen pagesat e sigurimit, modeli i sigurimit dhe shuma e pjesëmarrjes vetjake. Për ndryshimin e sigurimit bazë, klienti duhet ta anulojë sigurimin aktual dhe njëkohësisht të regjistrohet te siguruesi i ri. Sipas Zyrës Federale të Shëndetit Publik, njoftimi për anulim duhet të mbërrijë te sigurimi shëndetësor aktual deri më 30 nëntor; rekomandohet që dokumentet të dërgohen më herët, idealisht deri nga mesi i nëntorit.
Kjo do të thotë se shtatori, tetori dhe nëntori janë muajt kur ia vlen të informoheni, të bëni krahasimin dhe të mos e lini vendimin për ditët e fundit.
Për sigurimet shtesë mund të vlejnë afate dhe kushte të tjera, prandaj ato duhet të kontrollohen veçmas.
Një vendim financiar që ia vlen të shqyrtohet çdo vit
Sigurimi shëndetësor është një prej shpenzimeve të rregullta të shumë familjeve në Zvicër. Në vitin 2026, pagesa mesatare e sigurimit bazë u rrit me 4.4 për qind krahasuar me një vit më parë, duke e bërë kontrollin e kostove edhe më të rëndësishëm për buxhetin familjar.
Prandaj, krahasimi nuk duhet të fillojë vetëm kur pagesa e sigurimit rritet ndjeshëm. Një kontroll periodik ju ndihmon të kuptoni nëse sigurimi që keni vazhdon të jetë zgjedhja e duhur për situatën tuaj.
Me llogaritësin e pagesave të sigurimit dhe këshillimin individual, NOVATRA ju ndihmon t’i krahasoni mundësitë, t’i kuptoni më mirë kostot dhe të merrni një vendim të informuar për sigurimin tuaj shëndetësor.
Sepse kur bëhet fjalë për sigurimin shëndetësor, edhe një dallim mujor në pagesën e sigurimit mund të bëhet i rëndësishëm kur llogaritet përgjatë viteve.