Tensione politike në Ukrainë mes bastisjeve kundër korrupsionit dhe sfidës së Fedorovit
Agjencia kundër korrupsionit në Ukrainë ka njoftuar hetime të reja që përqendrohen te deputetët dhe personat nga zyra e presidentit Volodymyr Zelensky, një ditë pasi ish-ministri i njohur i Mbrojtjes, Mykhaylo Fedorov, publikoi një video në të cilën bëri thirrje që të mbahen zgjedhje të reja.
Byroja Kombëtare Kundër Korrupsionit (NABU) dhe Prokuroria Speciale Kundër Korrupsionit (SAP) publikuan më 19 gusht një video në stilin e një traileri, të cilën e quajtën Operacioni Forest Gump.
“NABU dhe SAP po zhvillojnë një operacion special për të zbuluar një organizatë kriminale që vepronte nën drejtimin e anëtarëve aktualë dhe ish-anëtarëve të parlamentit ukrainas dhe që përfshinte zyrtarë të lartë nga Zyra e Presidentit të Ukrainës dhe persona të tjerë”, thanë ato në një deklaratë.
Më vonë, të dyja agjencitë publikuan një video 24-minutëshe me detaje të hetimit.
Në të thuhej se persona ishin arrestuar për organizimin dhe lehtësimin e pastrimit të parave të lidhur me Operacionin Midas, një hetim i gjerë që e çoi Zelenskyn të shkarkonte shefin e tij të fuqishëm të kabinetit, Andriy Yermak, në maj.
Në të thuhej se grupi nën hetim përfshinte zëvendësdrejtuesen e zyrës së Zelenskyt, një ish-deputet, kryetarin e bordit të një banke shtetërore, kryetarin e bordit mbikëqyrës të një banke shtetërore dhe persona të tjerë.
Deputeti i opozitës, Oleksiy Honcharenko, shkroi në rrjetet sociale se bastisje po zhvilloheshin në ambientet e Iryna Mudras, zëvendësdrejtuese e zyrës së Zelenskyyt. Disa orë më vonë, ajo u shkarkua nga detyra e saj, pa u dhënë asnjë shpjegim në njoftim.
Biznesmeni Vadym Stolar, një ish-deputet i opozitës, shkroi në rrjetet sociale se “hetuesit e NABU-së po kryejnë veprimet e tyre në shtëpinë time”.
Nuk pati menjëherë ndonjë koment nga zyra e Zelenskyt lidhur me hetimin kundër korrupsionit apo videon e Fedorovit. Zelenskyy publikoi fotografi lidhur me një sulm me dron rus ndaj një autobusi në Herson, i cili, sipas tij, vrau katër persona, si dhe lidhur me një shkëmbim të të burgosurve me Rusinë.
Zelensky nuk është përfshirë drejtpërdrejt në asnjë akuzë për korrupsion dhe nuk është emëruar si i dyshuar zyrtar.
Megjithatë, hetimi shton presionin ndaj Zelenskyt pas publikimit të videos së Fedorovit, në të cilën ai dënoi korrupsionin gjatë kohës së luftës dhe argumentoi se Ukraina duhet të gjejë një mënyrë për të mbajtur zgjedhje pavarësisht konfliktit në vazhdim.
I veshur me të zeza, duke imituar stilin karakteristik të veshjes së Zelenskyt, Fedorov tha se “demokracia nuk mund të mbahet peng nga Rusia”, duke iu referuar faktit se zgjedhjet presidenciale janë shtyrë për shkak të pushtimit në shkallë të plotë të nisur nga Moska në vitin 2022.
“Ne po luftojmë pikërisht sepse duam të mbetemi një shtet i lirë evropian. Prandaj, duhet të gjejmë një mekanizëm ligjor, të sigurt dhe realist që do t’i mundësojë Ukrainës të rikthejë një proces të plotë demokratik edhe në kushtet e një lufte të zgjatur”, tha Fedorov.
Shkarkimi i Fedorovit muajin e kaluar shkaktoi protesta në Kiev, të cilat detyruan Zelenskyn të shkarkonte shefin e ushtrisë së Ukrainës – por Zelensky nuk pranoi kërkesën e protestuesve që Fedorov të rikthehej në detyrë.
Në vend të kësaj, ai propozoi ushtruesin e detyrës së kreut të Shërbimit të Sigurisë së Ukrainës (SBU), Yevhen Khmara, si ministrin e ri të Mbrojtjes. Parlamenti i vendit e miratoi emërimin e Khmaras më 19 gusht.
'Një hap i gabuar'
Më 19 gusht pati një tjetër demonstratë në mbështetje të Fedorovit pranë ndërtesës së parlamentit, ku morën pjesë disa dhjetëra persona. Protestat e mëparshme kanë qenë më të mëdha.
“Fedorov kishte nevojë t’u drejtohej njerëzve që po dilnin në rrugë për të protestuar. Me fjalë të tjera, ai duhej ta ngrinte këtë çështje publikisht në një mënyrë”, tha Ihor Reiterovych, kreu i programeve ligjore dhe politike në Qendrën Ukrainase për Zhvillim Social, për Current Time.
“Nëse qëllimi specifik ishte të niste një lloj fushate politike, një fushatë presidenciale ose diçka në atë linjë, atëherë ky është një hap i gabuar. Po shoh reagimin, për shembull, në Threads, ku ka një numër mjaft të madh njerëzish që kanë qëndrim pozitiv ndaj Fedorovit, dhe atyre nuk u pëlqeu ideja e zgjedhjeve në këtë kontekst (të kohës së luftës)”, shtoi ai.
Reiterovych nuk ishte i vetmi që vuri në pikëpyetje ndikimin politik të deklaratës së Fedorovit.
“Deklarata e Mykhaylo Fedorovit duket e dobët për disa, sepse nuk u përmendën emra. Për disa të tjerë, duket e fortë, sepse ata janë kundër Zelenskyt dhe prisnin siguri nga Fedorov. Por tani kjo është padyshim fillimi i një loje politike. Dhe një lojë më e gjerë se fushata e Fedorovit”, shkroi në rrjetet sociale analisti politik dhe ish-deputeti Vadym Denysenko.
“Zgjedhjet ende nuk janë mbajtur për dy arsye: frika nga lufta është më e madhe se nevoja për zgjedhje dhe për shkak të vlerësimit (të ulët) të Zelenskyt”, shtoi ai. /REL/