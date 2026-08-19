“Do t’i konsiderojmë ofertat”, drejtori i Arsenalit e konfirmon mundësinë e shitjes së dy yjeve
Drejtori i Arsenalit, Richard Garlick, nuk e ka përjashtuar mundësinë që Myles Lewis-Skelly dhe Ethan Nwaneri të largohen nga klubi para përfundimit të afatit kalimtar.
Arsenali ka bërë një merkato relativisht të qetë këtë verë, duke shtuar në skuadër Christos Tzolis dhe Bruno Guimaraes. Mikel Arteta po kërkon ende një qendërmbrojtës për të mbuluar mungesën e William Salibas, ndërsa londinezët duan edhe një sulmues të ri.
Pas dështimit për të transferuar Morgan Rogers dhe Vinicius Junior, Arsenali mund të ketë nevojë të shesë disa lojtarë për të krijuar hapësirën financiare për përforcime të tjera. Gabriel Jesus, Fabio Vieira dhe Reiss Nelson pritet të largohen, ndërsa e ardhmja e Gabriel Martinellit mbetet gjithashtu e pasigurt.
Në këtë situatë, edhe dy produktet e akademisë së klubit, Lewis-Skelly dhe Nwaneri, janë përmendur si lojtarë që mund të largohen.
I pyetur nga talkSPORT për të ardhmen e Lewis-Skellyt, Garlick theksoi se Arsenali është shumë i kënaqur me mbrojtësin e talentuar, por la një derë të hapur për një transferim nëse paraqitet oferta e duhur.
“Natyrisht, mund të ketë spekulime. Nuk do të flas për interesimin e klubeve të tjera, por ne jemi shumë të kënaqur me Myles dhe me pozicionin që ai ka në klub”.
“Ne besojmë te akademia jonë dhe kemi qenë shumë të suksesshëm me lojtarët që kanë dalë prej saj, me Myles dhe Ethan si dy prej tyre. Të gjithë e duan të shohin lojtarët e rritur në klub duke veshur fanellën dhe duke kontribuar në suksesin e ekipit”.
Megjithatë, Garlick pranoi se situata mund të ndryshojë nëse një klub paraqet një ofertë që konsiderohet e përshtatshme për të gjitha palët.
“Nuk është qëllimi ynë të shesim vetëm lojtarët e akademisë. Tregtimi i lojtarëve është diçka që ndodh vazhdimisht. Ka pasur shumë spekulime për lojtarë të ndryshëm dhe unë nuk mund t’i ndal klubet e tjera të interesohen për lojtarët tanë”.
“Mendoj se Myles pati një fund fantastik të sezonit të kaluar dhe e ka nisur shumë mirë këtë sezon. Ne jemi shumë, shumë të kënaqur me të”.
“Edhe Ethani ka pasur një para-sezon të shkëlqyer. Tani është thjesht çështje e shikimit se cilat mundësi ekzistojnë dhe cilat do t’i ndihmonin të dy lojtarët në karrierën e tyre. Por ne nuk jemi duke kërkuar aktivisht t’i shesim këta lojtarë të akademisë”.
“Nëse do të vinte mundësia e duhur, që do të ishte e mirë për ta dhe për klubin, atëherë sigurisht që do ta konsideronim”./Telegrafi/