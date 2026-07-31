Transferimet e Diomandes dhe Rodrit te Real Madridi po vonohen për arsye të ndryshme
Real Madridi është i interesuar ta mbyll një afat kalimtar të zjarrtë, duke kompletuar edhe dy transferime të mëdha, sulmuesin anësor Yan Diomande dhe mesfushorin Rodri.
Sipas mediumit Diario AS, Real Madridi ka pezulluar përkohësisht operacionet për Yan Diomande të RB Leipzig dhe mesfushorin e Manchester Cityt, Rodri, për arsye të ndryshme.
Vonesa rreth Diomandes rrjedh nga mospërputhje të vogla në klauzolat specifike të transferimit, pavarësisht se një marrëveshje pesëvjeçare tashmë është finalizuar plotësisht me lojtarin.
Real Madridi synon të zgjidhë shpejt çështjet me dokumentet në mënyrë që lojtari i kombëtares së Bregut të Fildishtë të mund të fillojë stërvitjen nën drejtimin e Jose Mourinhos para se të përfundojë fundjava.
Kontaktet fillestare me Manchester Cityn në lidhje me Rodrin janë shtyrë për të trajtuar largimet e skuadrës, megjithëse interesi për fituesin e Topit të Artë të Kupës së Botës 2026 mbetet absolut.
Debatet e brendshme në Valdebebas fillimisht hodhën dyshime mbi Rodrin, por performancat e tij të shkëlqyera në Kupën e Botës bindën anëtarët e bordit të miratonin një operacion prej 100 milionë eurosh.
Mungesat presidenciale kanë shtyrë përkohësisht prezantimet e lojtarëve, por të gjitha përforcimet e verës pritet të shfaqen së shpejti, duke debutuar potencialisht kundër Fiorentinës. /Telegrafi/