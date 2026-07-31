Jo vetëm Vinicius Jr, Arsenali e do edhe një yll tjetër të Real Madridit
Kampioni i Anglisë, Arsenali pritet të bëjë “pazar” të madh te Real Madridi, pasi Vinicius Junior nuk është objektivi i tyre i vetëm këtë afat kalimtar të verës.
Sipas gazetarit të ESPN, Alex Kirkland, nëpërmjet CaughtOffside, Arsenali po ndjek në mënyrë aktive një tjetër lojtar të paidentifikuar të Real Madridit, përveç objektivit kryesor Vinicius Junior.
Kirkland zbuloi në kanalin e Charles Watts në YouTube se kolegu i tij, Rodra, konfirmoi se lista e ngushtë e transferimeve të Topçinjve përfshin një yll të dytë të klubit nga Santiago Bernabeu.
Talentët e rinj, Arda Guler dhe Endrick përfaqësojnë objektiva të mundshëm, megjithëse ylli turk më parë sinjalizoi dëshirën e tij për të qëndruar në Madrid pavarësisht kritikave të Arsenalit.
Pozicioni i Endrick mbetet pak më i pasigurt duke pasur parasysh konkurrencën e fortë sulmuese te Real Madridi, duke e bërë atë një kandidat të besueshëm.
Mesfushorët Federico Valverde dhe Aurelien Tchouameni janë opsione shtesë, veçanërisht pas raportimeve për mosmarrëveshje në stërvitje midis tyre sezonin e kaluar.
Megjithatë, me Arsenalin që po përparon në bisedimet për Bruno Guimaraes të Neëcastle, një ofertë për një sulmues si Endrick ose Guler duket më e mundshme. /Telegrafi/