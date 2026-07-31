"Merre ose lëre", Real Madridi i vendos ultimatum Viniciusit, tani është i hapur për shitjen e tij
Klubi mbretëror, Real Madridit, i ka dhënë ultimatum yllit brazilian, Vinicius Junior për rinovimin e kontratës, pasi thuhet se i ka dhënë propozimin e fundit për kushtet e rinovimit të kontratës.
Sipas gazetës Marca, Real Madridi i ka lëshuar një propozim kontrate të panegociueshme Viniciusit, e cila mund të quhet "merre ose lëre". Dhe është i gatshëm ta shesë atë këtë verë nëse ai e refuzon ofertën.
Vendimi vjen pas muajsh bisedimesh të ngecura, me interesin në rritje nga Arsenali që përshpejton vendosmërinë e Real Madridit për të shmangur humbjen e brazilianit si transferim i lirë vitin e ardhshëm.
💥🤍 El club traslada a su entorno que la última propuesta de renovación es definitiva: o renueva en esos términos o estudiará su venta este verano
✍️ @jdelriomuradas https://t.co/I6r9HnrbPw
— MARCA (@marca) July 31, 2026
Ndërsa zgjatja e kontratës së Vinicius mbetet preferenca e tyre, bordi mban një vijë të kuqe të fortë dhe nuk do të prishë strukturën e pagave të vendosur të skuadrës për asnjë lojtar individual.
Duke folur në Radio Marca, gazetari Matteo Moretto kërkoi kujdes rreth kësaj përplasjeje, duke e përshkruar situatën kontraktuale midis lojtarit dhe klubit si "pak të çuditshme".
Për më tepër, mbërritja e afërt e Yan Diomande i jep menaxherit Jose Mourinho një mundësi të gjithanshme në të dy krahët, duke zvogëluar ndjeshëm varësinë e Los Blancos nga 26-vjeçari.
Nëse Vinicius refuzon si zgjatjen e kontratës ashtu edhe transferimin, qëndrimi në stol tani është një mundësi reale dhe jo një skenar i largët sipas realitetit të ri taktik të Real Madridit. /Telegrafi/