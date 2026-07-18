Serie A njofton ndryshimet në VAR dhe rregullat e gjykimit për sezonin 2026/27, prezanton një rregull të diskutueshëm të refuzuar nga UEFA
Federata Italiane e Gjyqtarëve (AIA) ka konfirmuar ndryshimet në interpretimin e rregullave për sezonin e ardhshëm të Serie A 2026/27. Ndryshimet përfshijnë kompetenca më të mëdha për VAR-in, masa më të rrepta kundër vonimit të lojës dhe rregulla të reja për sanksionimin e atyre që mohojnë një mundësi të dukshme për shënim të golit.
Udhëzimet, të cilat janë marrë pjesërisht nga rekomandimet e Bordit Ndërkombëtar të Federatave të Futbollit (IFAB) nga Kupa e Botës 2026, do t'u prezantohen trajnerëve dhe lojtarëve përpara fillimit të kampionatit, raporton football-italia.net.
Fuqitë e zgjeruara të VAR-it
Dhoma e VAR-it ka kompetenca shtesë për të korrigjuar vendimet që ndikojnë drejtpërdrejt në ndeshje. Kështu, asistenti video do të jetë në gjendje të korrigjojë një karton të dytë të verdhë të dhënë gabimisht nëse ka pasur zëvendësim të një lojtari.
Gjithashtu është futur mundësia e përmbysjes së një goditjeje nga këndi të dhënë gabimisht, por vetëm me kusht që ndërhyrja të mos ngadalësojë vazhdimin e lojës.
The Italian Referees’ Association has confirmed the changes to the interpretation of the rules for the 2026-27 Serie A season, including new VAR powers, reduction of time-wasting, and DOGSO cards.#SerieA #Calcio #VAR #IFAB pic.twitter.com/gw2zlWDk1H
— Football Italia (@footballitalia) July 17, 2026
Masat kundër bllokimit të lojës
Për të rritur kohën aktive të lojës, e cila është identifikuar si një nga problemet më të mëdha të ligës, po futen rregulla të reja për të përshpejtuar zëvendësimet.
Sipas protokollit të ri, nëse një lojtar nuk largohet nga fusha brenda dhjetë sekondave nga momenti kur gjyqtari i katërt tregon numrin e tij, lojtari zëvendësues nuk do të lejohet të hyjë në fushë derisa loja të ndalet përsëri ose të ketë kaluar një minutë e plotë.
Një numërim mbrapsht prej pesë sekondash është futur gjithashtu për rivëniet anësore dhe nisjet nga porta. Nëse kjo kohë tejkalohet, gjyqtari mund t'ia japë topin ekipit kundërshtar, dhe në rast të një vonese të nisjes nga porta, ai mund të akordojë një goditje nga këndi për ekipin kundërshtar.
Protokolli i lëndimeve dhe ndryshime të tjera
Serie A do të zbatojë gjithashtu protokollin e lëndimeve të Kupës së Botës. Një lojtar që kërkon ndihmë mjekësore në fushë do të duhet të presë të paktën një minutë para se të kthehet në lojë.
Ky rregull nuk zbatohet për përplasjet serioze në kokë, lëndimet që vijnë nga shkeljet e kartonit të verdhë ose të kuq, ose në situatat kur portieri është i lënduar. /Telegrafi/