Putin refuzoi ofertën për takim, Zelensky: Ai humbi shansin për t’i dhënë fund luftës
Ministri i Jashtëm i Ukrainës, Andrii Sybiha, deklaroi se presidenti rus Vladimir Putin ka humbur mundësinë për të dalë nga lufta duke refuzuar ofertën e presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky për bisedime të drejtpërdrejta paqeje.
Sybiha paralajmëroi se situata për Rusinë vetëm sa do të përkeqësohet, duke theksuar se humbjet në fushën e betejës do të vazhdojnë të rriten dhe se dështimet e Moskës do të bëhen gjithnjë e më të dukshme.
Sipas tij, ekonomia ruse do të përballet me vështirësi edhe më të mëdha, përfshirë rritjen e recesionit, humbjen e vendeve të punës, shtimin e taksave dhe inflacionin që do të prekë më së shumti shtresat më të cenueshme të shoqërisë.
Sybiha nënvizoi gjithashtu se presioni ndërkombëtar ndaj Rusisë dhe sanksionet afatgjata nuk do të zbuten, por përkundrazi do të intensifikohen.
Deklaratat e tij vijnë pasi Zelensky publikoi të enjten një letër të hapur, ku i bëri thirrje Putinit për bisedime të drejtpërdrejta dhe shprehu gatishmërinë e Ukrainës për të respektuar një armëpushim gjatë zhvillimit të negociatave.
Megjithatë, Putin deklaroi të premten se nuk sheh “asnjë kuptim” ta takojë Zelenskyn, duke argumentuar se takimet e mëparshme mes palëve nuk kanë sjellë rezultate domethënëse.
Në përgjigje, Zelensky e akuzoi liderin rus se nuk ka vullnet për t’i dhënë fund konfliktit dhe tha se shumë njerëz në mbarë botën mbetën të zhgënjyer nga refuzimi i ofertës së tij për dialog. /Telegrafi/